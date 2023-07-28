Большой театр покорил зрителей в Пекине балетом "Дон Кихот"

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Балетная труппа Большого театра под руководством Махара Вазиева покорила зрителей Национального центра исполнительских искусств в Пекине, исполнив "Дон Кихота" во время июльских гастролей в Китае.

Фото: Вадим Савицкий

Аплодисменты за виртуозную технику

Зрители осыпали танцоров аплодисментами, особенно высоко оценивая исполнение сложных технических элементов. Самые громкие овации вызвал дуэт прима-балерины Элеоноры Севенард и премьер-танцовщика Игоря Цвирко. Элеонора поделилась с корреспондентом ТАСС своими впечатлениями, отметив, что китайская публика горячо реагировала на каждый танцевальный элемент.

Большой театр в Китае

Большой театр имеет давнюю историю выступлений в Китае. В 2001 году любители балета в Шанхае и Пекине получили возможность увидеть "Лебединое озеро".

В 2010 году все творческие коллективы театра приняли участие в серии спектаклей, в том числе "Евгений Онегин", "Дочь фараона" и "Дон Кихот". В 2015 году театр вернулся в Китай, где в рамках Гонконгского фестиваля искусств прошли масштабные гастроли с оперными, балетными и оркестровыми спектаклями.

Нынешние гастроли в Китае — это возвращение Большого театра в страну после пятилетнего перерыва.

Демонстрация мастерства

С каждым спектаклем Большой театр продолжает демонстрировать свое мастерство, покоряя зрителей всего мира непреходящей красотой балета и оставляя неизгладимый след в сердцах тех, кто становится свидетелем его артистического великолепия.

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