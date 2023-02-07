Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Жена Костомарова не ответила депутату Журовой о состоянии фигуриста: "Не хочет отвечать — и правильно делает"
Финансовый аналитик заявил, что дефицит бюджета в 1,76 трлн рублей был ожидаемым
Учёные: молоко оленя превосходит коровье по воздействию на силу мышц
Автор стратегии Пентагона по вторжению в Ирак: США не ждут военного успеха Киева
Сотрудница МВД Удмуртии задержала похищающую у пенсионеров деньги злоумышленницу во время отпуска
Землетрясение, аналогичное турецкому по масштабу, может повториться в Крыму
Автоэксперт Баканов рассказал о риске пожара в автомобиле из-за неоригинального лобового стекла
Косметолог Радина: причиной покраснений на лице может быть купероз
В России создали аналог британского микробеспилотника Black Hawk под названием "Шмель"

Русское горе... от ума: Хрестоматийная комедия Грибоедова заиграла новыми красками

Культура

14 февраля в Московском театре "Школа современной пьесы" пройдет спектакль "Русское горе…от ума". Подобной версии комедии Александра Грибоедова вы ещё не видели!

Сцена из спектакля Русское горе… от ума
Сцена из спектакля Русское горе… от ума

Софья танцует танго, Лиза исполняет куплеты, а хор танцует и комментирует все происходящее.

Актеры одеты в монохромные костюмы, придуманные специально под необычную сценографию спектакля, которые напоминают силуэты, вырезанные из чёрно-белой бумаги.

В ролях:

  • Иван Мамонов,
  • Екатерина Лисицына,
  • Алексей Гнилицкий,
  • Джульетта Геринг,
  • Александр Сеппиус,
  • Татьяна Циренина

и другие.

Спектакль участвует в программе "Пушкинская карта".

Приобрести билеты

Адрес: Москва, улица Неглинная, дом 29, строение 1.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
Популярное
Телеведущий Андрей Малахов честно заявил об отъезде из Москвы

Известный журналист и телеведущий сообщил поклонникам о своём отъезде из России.

Телеведущий Андрей Малахов честно заявил об отъезде из Москвы
Financial Times: Украина получила надёжные разведданные о масштабном наступлении ВС РФ
Financial Times: Украина получила надёжные разведданные о масштабном наступлении ВС РФ
FT: прибывшие в ФРГ на военное обучение солдаты ВС Украины попросили политического убежища
РИА Новости: военные ВСУ портят технику, чтобы избежать отправки на передовую
"Пророк" Нострадамус грамотно работал с французскими королями Сергей Лебедев Хаял Муаззин: против Турции могли применить сейсмическое оружие Ольга Лебедева Знак зодиака 7 февраля: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев
Советник Пушилина заявил о расстреле украинскими силовиками польских наёмников в Угледаре
Иностранные наёмники Эбилин и Джонс убиты огнём ВСУ на Угледарском фронте
МК: Матвийчук и Леонков заявили о потере более 500 тысяч солдат ВСУ в ходе проведения СВО
МК: Матвийчук и Леонков заявили о потере более 500 тысяч солдат ВСУ в ходе проведения СВО
Последние материалы
Землетрясение, аналогичное турецкому по масштабу, может повториться в Крыму
Автоэксперт Баканов рассказал о риске пожара в автомобиле из-за неоригинального лобового стекла
Русское горе... от ума: Хрестоматийная комедия Грибоедова заиграла новыми красками
Косметолог Радина: причиной покраснений на лице может быть купероз
В России создали аналог британского микробеспилотника Black Hawk под названием "Шмель"
Начался прием заявок на V международный маркетинговый конкурс в сфере туризма "PROбренд"-2023
В Уфе заболеваемость мышиной лихорадкой выросла в 4,7 раза
Сломавшая ногу в Крыму Елена Проклова ходит с большим трудом
The Guardian: в недрах ЕС разгорается скандал, ставящий под угрозу визит Зеленского в Брюссель
В администрации Екатеринбурга не стали опровергать информацию о возможной помощи Пушкареву от мэра Орлова
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников