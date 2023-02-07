Русское горе... от ума: Хрестоматийная комедия Грибоедова заиграла новыми красками

14 февраля в Московском театре "Школа современной пьесы" пройдет спектакль "Русское горе…от ума". Подобной версии комедии Александра Грибоедова вы ещё не видели!

Сцена из спектакля Русское горе… от ума

Софья танцует танго, Лиза исполняет куплеты, а хор танцует и комментирует все происходящее.

Актеры одеты в монохромные костюмы, придуманные специально под необычную сценографию спектакля, которые напоминают силуэты, вырезанные из чёрно-белой бумаги.

В ролях:

Иван Мамонов,

Екатерина Лисицына,

Алексей Гнилицкий,

Джульетта Геринг,

Александр Сеппиус,

Татьяна Циренина

и другие.

Спектакль участвует в программе "Пушкинская карта".

Приобрести билеты

Адрес: Москва, улица Неглинная, дом 29, строение 1.