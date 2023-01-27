Никита Михалков готов выйти на сцену после болезни уже 6 февраля

Здоровье Никиты Михалкова было серьёзно подорвано в начале этого года, когда его госпитализировали с гриппом. Сообщалось, что Никита Сергеевич даже попал в реанимацию. Однако 24 января режиссёра выписали из больницы, и вот теперь он объявил о планах вернуться на сцену.

"6 и 7 февраля мы с моими коллегами из Центра театра и кино выйдем на сцену Театра сатиры в спектакле "12", — написал режиссер в своем телеграм-канале "Бесогон". — "12" — спектакль-размышление о том, что такое свобода, сострадание, способность помочь совершенно постороннему человеку, оказавшемуся в беде; серьёзный разговор о том, что волнует сегодня каждого. Закон выше всего, но что делать, когда милосердие выше закона?"

Никита Михалков называет спектакль актуальной историей, которая будет интересна всем зрителям вне зависимости от того, сидят ли они в царской ложе или на галёрке. Ранее Михалков снял фильм "12", ставший вольным ремейком культовой драмы американского режиссёра Сидни Люмета "12 разгневанных мужчин", а в Театре сатиры поставил театральную версию этой картины, где также исполнил роль одного из присяжных.