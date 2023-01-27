Режиссёр Карен Шахназаров: Охота на сбежавших из РФ артистов приведёт к расколу общества

Кинорежиссёр Карен Шахназаров призвал забыть об осудивших СВО и покинувших Россию артистах.

Шахназаров подчеркнул, что не считает нужным запрещать выпуск и демонстрацию фильмов с их участием. Режиссёр назвал данную тенденцию "охотой на ведьм", которая впоследствии может привести к расколу в обществе.

"Недавно умер Кикабидзе. Вахтанг Константинович был известен своей антироссийской позицией. И что — мы теперь вырежем Кикабидзе из "Мимино"? Это патриотичное кино, оно про дружбу народов", — отметил Шахназаров в интервью "Комсомольской правде".

Кинорежиссёр также заявил, что старается не говорить о покинувших РФ артистах, чтобы не создавать им лишней рекламы.