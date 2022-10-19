Открытие проекта "Чистая классика" пройдет в креативном пространстве Niko

24 октября 2022 года стартует уникальный музыкальный проект "Чистая Классика".

Афиша концерта Чистая классика

В галерее-музее признанного мастера скульптуры и живописи Н. Б. Никогосяна выступят известные музыканты: Наталья Савинова — вокал, Алексей Попов — альт, Виктор Ямпольский — фортепиано и участники Духового квинтета Большого Театра.

"Мы задумали этот проект как альтернативу современным тенденциям в концертной практике, которые уводят все дальше и дальше в сторону коммерции и так называемого гламура", — рассказывает руководитель проекта, пианист Виктор Ямпольский. — В нашем цикле концертов главными критериями являются качество сочинений и исполнения. Мы хотим возродить традиции камерных концертов, которые были в прошлом веке, когда в московских залах звучали самые рафинированные программы в потрясающем исполнении, и куда стремилась публика, чтобы вдохнуть целебный воздух настоящего искусства".

Цикл концертов "Чистая Классика" откроет программа из сочинений Моцарта. В этот вечер прозвучат такие шедевры как: Квинтет для фортепиано и духовых, Трио для кларнета альта и фортепиано "Кегельштадт", концертные Арии, Флейтофая соната до мажор. Эти сочинения объединяет то, что, являясь признанными вершинами в камерной литературе, они не часто звучат на концертной эстраде.

Причина этому сложность исполнения: каждое из этих сочинений требует от музыкантов полного погружения и самоотдачи.

Цикл концертов организован фондом поддержки развития проектов в области культуры "Мост Искусств" в сотрудничестве с "Радио Орфей" и Галереей Niko.

Программа концерта:

Вольфганг Амадей Моцарт (1756-1763)

Соната для флейты и фортепиано до мажор;

Трио для кларнета, альта и фортепиано;

Квинтет для духового квартета и фортепиано;

Концертные арии для голоса в сопровождении ансамбля.

Исполнители:

Наталья Савинова — вокал

Алексей Попов — Альт

Виктор Ямпольский — Фортепиано

Квинтет духовых инструментов Большого Театра России в составе:

Николай Попов — флейта

Сергей Петров — кларнет

Сергей Лысенко — гобой

Андрей Рудометкин — фагот

Алексей Раев — валторна

Начало в 19:00.

Адрес: Москва, Большой Тишинский пер., д.19, стр. 1

Билеты по ссылке