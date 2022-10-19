24 октября 2022 года стартует уникальный музыкальный проект "Чистая Классика".
В галерее-музее признанного мастера скульптуры и живописи Н. Б. Никогосяна выступят известные музыканты: Наталья Савинова — вокал, Алексей Попов — альт, Виктор Ямпольский — фортепиано и участники Духового квинтета Большого Театра.
"Мы задумали этот проект как альтернативу современным тенденциям в концертной практике, которые уводят все дальше и дальше в сторону коммерции и так называемого гламура", — рассказывает руководитель проекта, пианист Виктор Ямпольский. — В нашем цикле концертов главными критериями являются качество сочинений и исполнения. Мы хотим возродить традиции камерных концертов, которые были в прошлом веке, когда в московских залах звучали самые рафинированные программы в потрясающем исполнении, и куда стремилась публика, чтобы вдохнуть целебный воздух настоящего искусства".
Цикл концертов "Чистая Классика" откроет программа из сочинений Моцарта. В этот вечер прозвучат такие шедевры как: Квинтет для фортепиано и духовых, Трио для кларнета альта и фортепиано "Кегельштадт", концертные Арии, Флейтофая соната до мажор. Эти сочинения объединяет то, что, являясь признанными вершинами в камерной литературе, они не часто звучат на концертной эстраде.
Причина этому сложность исполнения: каждое из этих сочинений требует от музыкантов полного погружения и самоотдачи.
Цикл концертов организован фондом поддержки развития проектов в области культуры "Мост Искусств" в сотрудничестве с "Радио Орфей" и Галереей Niko.
Программа концерта:
Вольфганг Амадей Моцарт (1756-1763)
Исполнители:
Квинтет духовых инструментов Большого Театра России в составе:
Начало в 19:00.
Адрес: Москва, Большой Тишинский пер., д.19, стр. 1
Билеты по ссылке
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