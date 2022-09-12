15 сентября в ШСП пройдёт спектакль "Лондонский треугольник"

"Лондонский треугольник" — мелодрама о взаимоотношениях великих деятелей: Александра Герцена, Николая Огарева и их общей жены Натали Тучковой. Это удивительная история о том, как два великих деятеля русской культуры любили одну и ту же женщину, но остались друзьями, несмотря на любовный треугольник.

Сцена из спектакля Лондонский треугольник

Чаще всего героями спектаклей "Школы современной пьесы" становятся люди нашего времени. Когда в театре прочли пьесу "Лондонский треугольник", артисты очень обрадовались: действие происходит в XIX веке! Атмосфера позапрошлого столетия передана в полной мере: музыкальные композиции Шопена, декорации, исторические костюмы.

На сцене только три артиста:

Александр Галибин (Огарев),

Джульетта Геринг (Натали Тучкова)

и Вадим Колганов (Герцен).

Спектакль участвует в программе "Пушкинская карта".

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