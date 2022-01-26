Стас Пьеха совсем забыл о бабушке, считает её помощница

Бывшему выпускнику "Фабрики звёзд" Стасу Пьехе давно не интересна жизнь его бабушки, легендарной певицы Эдиты Пьехи. В этом уверена её помощница, Нина Чувашова, которая поделилась своими мыслями в интервью с Telegram-каналом "Абзац".

Помощница народной артистки СССР заверила, что Стас Пьеха уже несколько лет не навещал свою бабушку в её доме под Санкт-Петербургом, и даже не звонил ей.

"Стас у нее не был три года. Не звонит уже года два. Он ничего не знает об Эдите Станиславовне. Это его не очень украшает. Ему плевать на бабушку. Только и знает петь ее песни и интервью дурацкие давать", — сказала Чувашова.

При этом помощница певицы отметила, что со здоровьем у Эдиты Станиславовны пока всё в порядке, несмотря на её 84 года. Хотя Чувашова рассказала, что большую часть времени артистка предпочитает находиться дома, а гулять выходит только тогда, когда на улице хорошая погода.

В последние годы Эдиту Пьеху почти не видно на публике. Сама она объяснила это тем, что просто "устала от сцены".

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