Ротару выступит в традиционных российских новогодних программах

Певица София Ротару стала гостьей традиционных новогодних программ, для съёмок которых она приезжала в Россию из Украины, где проживает постоянно. Информация об этом появилась в РИА Новости.

Артистку можно будет увидеть в "Голубом огоньке" на телеканале "Россия 1". В рамках этой программы можно будет услышать две песни Ротару.

"Я подготовила для своих поклонников пару сюрпризов. Несколько недель мы работали над новыми песнями: "Зимняя ночь" авторства Ларисы Архипенко и Виталия Волкомора и "Ледяные дожди" авторства Сергея Мельника и Виталия Волкомора", — рассказала исполнительница.

София Ротару также обратилась к своим поклонникам в России с новогодним поздравлением и пожеланиями "радости и здоровья несмотря ни на что".

Ранее СМИ писали, что 74-летняя Ротару решила воздержаться от поездок в Крым, пока он не вернётся обратно Украине.

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