Новый удар: Хабенский потерял близкого человека

У актёра и режиссёра Константина Хабенского случилось новое горе — из-за болезни ушла из жизни его близкая подруга, Алёна Мешкова. Она в течение девяти лет возглавляла благотворительный фонд Хабенского, и сама всё это время боролась с онкологическим заболеванием. Несмотря на интенсивную терапию, побороть страшный недуг Алёне Мешковой не удалось.

По сообщению "7Дней", пресс-служба благотворительного фонда сама сообщила о смерти Мешковой. Пост в память о ней был размещён в аккаунте организации в Instagram. Множество неравнодушных людей оставляют большое количество слов благодарности, адресованных ушедшему из жизни руководителю Фонда, благодаря её за те жизни детей, которые удалось спасти.

Те, кто работал с Мешковой, отмечают, что она всегда близко к сердцу принимала проблемы других людей.

"Невозможно описать, кем для Фонда и для каждого из нас она была. Фонд продолжит свою работу, дело, которому Алёна посвятила последние 9 лет своей жизни. Именно благодаря ей Фонд стал таким — большим, масштабным проектом, которому доверяют и уважают", — рассказали о своём руководителе в Фонде.

Сам Хабенский пока не делал публичных заявлений о смерти своей помощницы и подруги. Но все знают, насколько это для него тяжело, ведь из-за онкологии умерло уже несколько любимых людей актёра — отец артиста, его возлюбленная и мать его сына. Именно эти потери и заставили артиста начать помогать тем, кто борется со страшной болезнью.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.