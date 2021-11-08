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"Это табу": бывшая супруга Кончаловского рассказала о трагедии в его семье

Культура

Бывшая жена режиссёра Андрея Кончаловского, Наталия Аринбасарова, рассказала, как относится к трагедии, которая произошла в его семье.

"Это табу": бывшая супруга Кончаловского рассказала о трагедии в его семье

Восемь лет назад Кончаловский со своей нынешней супругой, Юлией Высоцкой, пережил страшную трагедию во время отдыха во Франции. После того, как вся семья режиссёра попала в аварию, его дочь Мария впала в кому и с тех пор не приходила в себя.

Наталия Аринбасарова объяснила на канале "Россия 1" Борису Корчевникову в передаче "Судьба человека", почему не была рядом и не поддерживала бывшего мужа после страшного ДТП:

"Это табу. Мы никогда ничего не спрашиваем, не разговариваем, чтобы не ранить".

Брак с 75-летней Аринбасовой был вторым для Кончаловского. Супруги пробыли вместе 5 лет. У них есть общий сын Егор, который тоже стал режиссёром.

Бывшая супруга Кончаловского призналась, что, несмотря на хорошие отношения после развода, они почти не общаются.

 

 

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