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Беременная Порошина попрощалась с Кончаловским

Шоу-бизнес

Звезда сериала "Всегда говори всегда" Мария Порошина отказалась от сотрудничества с Андреем Кончаловским, так как творческие планы соратников нарушила беременность актрисы.

Беременная Порошина попрощалась с Кончаловским

47-летняя актриса — многодетная мать. Мария Порошина скрывает имя отца своего пятого ребёнка.

Беременная артистка ушла от знаменитого режиссёра Андрея Кончаловского.

Порошина всегда мечтала о работе с гениальным режиссёром, однако из-за скорого появления малыша на свет была вынуждена отказаться от участия в его успешных проектах. Она лишилась не только интересной работы, но и солидных гонораров.

"У меня были две попытки поработать с Кончаловским в Театре Моссовета: в пьесах "Дядя Ваня" и Эдварда Радзинского "Палач". Но будучи беременной третьим ребенком, пришлось оставить репетиции и "выпасть" на какое-то время", — цитирует Порошину "Вечерняя Москва".

Всего у актрисы пятеро наследников от разных мужчин: дочери Полина, Серафима, Аграфена, Глафира и сын Андрей.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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