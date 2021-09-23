На сцене МХАТ им. Горького состоится премьера спектакля "Розовое платье"

8 октября МХАТ им. М. Горького представит премьеру спектакля "Розовое платье" в постановке Эдуарда Боякова. Сиквел чеховской пьесы "Три сестры" и продолжение легендарного спектакля Немировича-Данченко, действие которого происходит в советской России. Главную роль исполнит артистка МХАТ Ирина Линдт.

Перед нами — простая русская женщина, которая прожила не свою жизнь. Но выстоявшая, не согнувшаяся, ни о чем не жалеющая. Ищущая силу в романтичном флере прошлого, в молодости, в непрожитой любви.

Многое в этой постановке необычно: ночное время показа, таинственная связь с самой известной чеховской пьесой и декорации легендарного спектакля Немировича-Данченко "Три сестры". Главная героиня — Наташа Прозорова, которую исполняет артистка МХАТ им. М. Горького Ирина Линдт — вспомнит свою юность, и объяснится, наконец, со всем чеховским миром.

"С одной стороны, это современная пьеса современного автора, с другой — концептуальный тандем, который наша постановка образует вместе с реконструкцией спектакля "Три сестры" Немировича-Данченко. И наша работа над "Розовым платьем" — это продолжение работы над "Тремя сестрами"", — рассказал художественный руководитель МХАТа им. М. Горького Эдуард Бояков.

Наташа у Чехова чудовище: она выгнала Ирину из своей комнаты, чтобы сделать там детскую, она занимается самоуправством, прибрала себе деньги, которые ее муж Андрей Прозоров получил, заложив общий дом, она изменяет мужу, она помыкает прислугой.

"Шершавое животное", — вырывается из уст Андрея. Таким образом Чехов выносит своей героине приговор. Драматург Наталия Мошина, с которой мы работаем не первый сезон, сделала невероятное. Она, не нарушая ничего по отношению к пьесе "Три сестры", ничего не переделывая, не допуская постмодернистского издевательства над сюжетом и персонажами, оставаясь абсолютно тактичной, выдержав настроение и чеховскую драматургическую ткань, показала Наташу с другой стороны. В итоге мы видим драматическую и даже трагическую судьбу.

Перед нами — глубокое психологическое исследование человека, но вместе с тем и романтическое расширение драматургического горизонта любимой пьесы "Три сестры". Истории о трех сестрах, которые вздыхали о Москве и желали знать, зачем родятся дети. Что с ними и с Наташей стало — после революций и гражданской войны, в самом начале сталинской эпохи? И что на самом происходило тогда, в дореволюционном губернском городе, где Наташа впервые увидела Прозоровых в ложе театра? Когда в героине умерла окрыленная и влюбленная барышня в чудесном розовом платье?

Наташе давно за 50. Пролетела чеховская юность, революция, красные-белые, гражданская война. А Наташа тут, в советской России. Простая русская женщина, которая не смогла вписать себя в свои мечты. Но сохранившая внутренний стержень и опору на себя. И потому грусть ее светла. И нет сожалений. Она будет мыть полы в театре. И иногда с улыбкой вспоминать розовое платье с зеленым пояском, которое, как девичьи грезы, растаяло где-то там, за кровавым восходом новой эры.

В первой части спектакля зрителей ждет спендап-экскурсия в прошлое, на которой актеры МХАТ напомнят о персонажах пьесы Чехова, угостят шампанским, а затем проводят в зал Большой сцены МХАТ им. М. Горького, в будущее.

Продолжительность: 1,5 часа

Режиссер-постановщик — Эдуард Бояков

Режиссер — Сергей Глазков

Режиссёр по пластике — Рамуне Ходоркайте

Художник по костюмам — Елена Зыкова

Ассистент художника по костюмам — Екатерина Кузнецова

Художник по свету — Никита Черноусов

Видеохудожник — Максим Чепухалин

Музыкальное оформление — Вася Поспелов

Помощники режиссера — Екатерина Кучеренко, Евгений Васильев

Продюсер — Кирилл Мосунов

В главной роли — Ирина Линдт