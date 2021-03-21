Объявлены лауреаты премий "Поэт года" и "Писатель года"

Гран-при национальной литературной премии "Писатель года" получил Сергей Шаргунов, "Поэтом года" стал Юрий Кублановский, церемония вручения премии прошла в субботу, 20 марта, накануне Дня поэзии, в Концертном зале правительства Москвы, сообщила пресс-служба премии.

В номинации "Писатель года" премиями были также отмечены Макс Зимов (Москва), Александр Вальт (Санкт-Петербург) и Олег Пономарев (Тула). Премию "Поэт года" жюри присудило Арсению Загаевскому (Москва), Оксане Цветковой (Нижний Новгород) и Игорю Гонохову (Ногинск).

Обладатели Гран-при получили грант от Российского союза писателей в размере 200 тысяч рублей. Остальные лауреаты получили право издания книги за счет оргкомитета премии. Также всем лауреатам была вручена статуэтка в форме пера на постаменте из минеральных камней, символизирующих триколор российского флага.