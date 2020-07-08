В гроб с телом Заграевского положат самую роскошную брошь

В гроб художника Заграевского положат дорогую брошь из его собственной коллекции.

Российский художник Сергей Заграевский был известен своим хобби по изготовлению ювелирных украшений.

Друзья покойного рассказали о том, что намерены положить в гроб самую роскошную брошь из личной коллекции художника.

Уточняется, что прощание с известным художником пройдет в Николо-Архангельском крематории в Москве. На мероприятие, которое состоится 8 июля в 11:00, приглашаются все желающие.