Звезда "Дома-2" Элла Суханова сообщила, что стала мамой

Звезда "Дома-2" Элла Суханова рассказала о том, как прошли первые роды.

По словам девушки, во время беременности вела активный образ жизни: встречалась с друзьями, делала покупки для детской комнаты.

В качестве роддома девушка выбрала клинику с палатами класса "люкс".