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Звезда "Дома-2" Элла Суханова сообщила, что стала мамой

Культура

Звезда "Дома-2" Элла Суханова рассказала о том, как прошли первые роды.

По словам девушки, во время беременности вела активный образ жизни: встречалась с друзьями, делала покупки для детской комнаты.

В качестве роддома девушка выбрала клинику с палатами класса "люкс".

"Я до сих пор не могу поверить в то, что происходит, кажется, это не со мной", — написала Элла Суханова.

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