Звезда "Дома-2" Элла Суханова рассказала о том, как прошли первые роды.
По словам девушки, во время беременности вела активный образ жизни: встречалась с друзьями, делала покупки для детской комнаты.
В качестве роддома девушка выбрала клинику с палатами класса "люкс".
"Я до сих пор не могу поверить в то, что происходит, кажется, это не со мной", — написала Элла Суханова.
Врач-диетолог Алексей Ковальков на своей странице в Instagram перечислил продаваемые в магазинах продукты, которые опасны для здоровья.