В России появилась книга о жизни Амана Тулеева

Издательство "Эксмо-АСТ" выпустило книгу "Аман Тулеев. С моих слов записано верно".

В произведении описываются воспоминания бывшего губернатора Кемеровской области о трагедии в торговом центре "Зимняя вишня".

В пресс-службе издательства сообщили, что кроме трагедии в книге Тулеев описывает свое продвижение по карьере, размышляет о власти и о погибшей племяннице.