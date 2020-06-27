Издательство "Эксмо-АСТ" выпустило книгу "Аман Тулеев. С моих слов записано верно".
В произведении описываются воспоминания бывшего губернатора Кемеровской области о трагедии в торговом центре "Зимняя вишня".
В пресс-службе издательства сообщили, что кроме трагедии в книге Тулеев описывает свое продвижение по карьере, размышляет о власти и о погибшей племяннице.
"Это не классические мемуары. Российский журналист Андрей Ванденко, работая над текстом, в течение года встречался и беседовал с Аманом Гумировичем и сам называет свою работу "поделенным на хронологические и смысловые главы монологом", — говорится в сообщении.
Видео с камер наблюдения, зафиксировавшее, как солдат прикладом винтовки разбивает стекла в машине ФСО прямо перед началом парада Победы в Москве, опубликовало ТАСС.