Американский режиссер Оливер Стоун допустил, что его следующий фильм может быть о президенте США Дональде Трампе. Об этом он рассказал во время кинофестиваля в Сицилии.
"Все просят меня сделать фильм о Трампе, и рано или поздно, вероятно, я его сниму", - сказал он в интервью телеканалу ANSA.
По словам режиссера, будущая картина о действующем американском президенте будет комедией, как его фильм 2008 года "Буш" о президентстве Джорджа Буша - младшего.
Ранее Дональд Трамп получил сразу две антипремии "Золотая малина". Свои "награды" американский лидер получил за участие в двух документальных картинах "Смерть нации" режиссера Динеша Д'Соузы и "Фаренгейт 11/9" Майкла Мура. В обоих фильмах Трамп выступил в роли камео.
Жюри "Золотой малины" единодушно признали президента США "худшим актером года" и также, как заявили сами организаторы, из-за своей "бессменной мелочности" он победил в еще одной номинации за "худший актерский дуэт".
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