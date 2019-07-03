Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Оливер Стоун задумывается снять комедию о Трампе

Культура print

Американский режиссер Оливер Стоун допустил, что его следующий фильм может быть о президенте США Дональде Трампе. Об этом он рассказал во время кинофестиваля в Сицилии. 


«Где-то я это уже видел…» Дональд Трамп и Канье Уэст встретились в Белом доме. Реакция соцсетей / Новости от 12.10.2018 12:29

"Все просят меня сделать фильм о Трампе, и рано или поздно, вероятно, я его сниму", - сказал он в интервью телеканалу ANSA. 

По словам режиссера, будущая картина о действующем американском президенте будет комедией, как его фильм 2008 года "Буш" о президентстве Джорджа Буша - младшего.

Ранее Дональд Трамп получил сразу две антипремии "Золотая малина". Свои "награды" американский лидер получил за участие в двух документальных картинах "Смерть нации" режиссера Динеша Д'Соузы и "Фаренгейт 11/9" Майкла Мура. В обоих фильмах Трамп выступил в роли камео.

Жюри "Золотой малины" единодушно признали президента США "худшим актером года" и также, как заявили сами организаторы, из-за своей "бессменной мелочности" он победил в еще одной номинации за "худший актерский дуэт".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы кино трамп фильм комедия оливер стоун
Обсудить
Актуальная аналитика
Путешествия
Потрясающие пляжи Черногории, которые вы должны посетить этим летом
Православие
Архиепископ Лука: святой и врач
Авто
Как выбрать скутер: обзор популярных моделей
Новости Все >
Кассирша пункта обмена валюты в Москве сбежала с 41 млн рублей
Самый молодой депутат Госдумы выдвинулся в московский парламент
ВЦИОМ: 60% россиян устраивает качество услуг ЖКХ
"Зенит" не получил ни одного предложения по трансферу Дзюбы
Почти 40 % россиян не довольны качеством услуг ЖКХ — ВЦИОМ
Россия заняла первое место среди импортеров грузинского вина
Tvil.ru: Ялта и Сочи возглавили рейтинг городов для курортных романов
Российский легкоатлет Нургалиев дисквалифицирован за допинг
В Симферополе осветят 115 "темных" улиц до конца года﻿
Оливер Стоун задумывается снять комедию о Трампе
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Здоровье и профилактика
Симптомы нехватки магния в организме

На протяжение дня вы часто ощущаете внезапную усталость, которая появляется без причины? А может вас донимают мышечные спазмы? Причина этого может заключаться в недостатке магния в вашем организме.

Симптомы нехватки магния в организме
14 российских моряков погибли на глубоководном аппарате
Человеческий фактор
14 российских моряков погибли на глубоководном аппарате
Происшествия
Гибель подводников на "Лошарике": причины и подробности
Теннис. Новости
На вечеринке теннисистки Левашовой умер 17-летний спортсмен
Новости Грузии
Грузинская джазовая певица отказалась выступать в России

Певица поддержала митингующих в Тбилиси, которые ежедневно собираются у здания парламента Грузии.

Грузинская джазовая певица отказалась выступать в России
Гибель подводников на "Лошарике": причины и подробности
Происшествия
Гибель подводников на "Лошарике": причины и подробности
Прибалтика
Литва откроет "школу Абвера" в Клайпедском госуниверситете
Экономика
Цены на услуги ХЖК в России с 2017-го по 2018 год выросли на 5,3%
Человеческий фактор
14 российских моряков погибли на глубоководном аппарате

1 июля на глубоководном аппарате военно-морского флота России произошел пожар.

14 российских моряков погибли на глубоководном аппарате
В Госдуме раскритиковали идею МЭР о контроле доходов и расходов россиян
Власть
В Госдуме раскритиковали идею МЭР о контроле доходов и расходов россиян
Новости Красноярска
Губернатор увидел у жителей залитого Канска желание "качнуть права"
Происшествия
Гибель подводников на "Лошарике": причины и подробности
Любовь Степушова 10 государств ЕС: в Германии и Франции нет демократии Любовь Степушова Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 12 Владимир Губарев Рустем Сафронов США репрессивны в отношении половой морали Рустем Сафронов
Комментарии
Жители Нижнеудинска: службы ЖКХ первым делом спасают дома чиновников
ВЦИОМ: 60% россиян устраивает качество услуг ЖКХ
Российские инженеры рассказали о создаваемом ими гравитационном оружии
Боливия заинтересовалась российским оружием
Глава МИД Канады начала свое выступление с цитаты Путина
Российские инженеры рассказали о создаваемом ими гравитационном оружии
Гибель подводников на "Лошарике": причины и подробности
Жители затопленного Тулуна пожаловались на мародерство
National Interest: Литва готовится к вторжению России в Прибалтику
Гибель Грузии: уроки для современной России
WADA подозревает 298 российских спортсменов в употреблении допинга
Rand Corporation опубликовал план разрушения России
На Украине планируют разблокировать "Одноклассники" и "ВКонтакте"
Жители затопленного Тулуна пожаловались на мародерство
Гибель подводников на "Лошарике": причины и подробности
На Украине выйдет настольная игра, посвященная преимуществам НАТО
Гибель подводников на "Лошарике": причины и подробности
Гибель подводников на "Лошарике": причины и подробности
Гибель Грузии: уроки для современной России
Депутат из России погиб на соревнованиях по триатлону в Финляндии
Депутат из России погиб на соревнованиях по триатлону в Финляндии
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ