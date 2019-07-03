Оливер Стоун задумывается снять комедию о Трампе

Американский режиссер Оливер Стоун допустил, что его следующий фильм может быть о президенте США Дональде Трампе. Об этом он рассказал во время кинофестиваля в Сицилии.



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"Все просят меня сделать фильм о Трампе, и рано или поздно, вероятно, я его сниму", - сказал он в интервью телеканалу ANSA.

По словам режиссера, будущая картина о действующем американском президенте будет комедией, как его фильм 2008 года "Буш" о президентстве Джорджа Буша - младшего.

Ранее Дональд Трамп получил сразу две антипремии "Золотая малина". Свои "награды" американский лидер получил за участие в двух документальных картинах "Смерть нации" режиссера Динеша Д'Соузы и "Фаренгейт 11/9" Майкла Мура. В обоих фильмах Трамп выступил в роли камео.

Жюри "Золотой малины" единодушно признали президента США "худшим актером года" и также, как заявили сами организаторы, из-за своей "бессменной мелочности" он победил в еще одной номинации за "худший актерский дуэт".