Российский художник Лев Переулков создал необычные коллажи, в которых описал проблемы городов и регионов РФ.
Его работы чрезвычайно быстро распространились по социальным сетям, вызвав бурную реакцию пользователей сети интернет.
Фотопроект Льва Переулкова состоит из шести кадров. На фотографиях изображены таблички с названиями Челябинска, Дзержинска, Санкт-Петербурга и еще нескольких российских городов на фоне мусора.
Последняя же, шестая фотография, запечатлела табличку Москвы на чистой тротуарной плитке.
"А что сказать на это вам? Другое государство. Москва — Россия, а остальные — не пришей к одному месту рукав", — написал один из пользователей.
Жители метеорита с ужасом наблюдали приближение Челябинска", — пошутила женщина, предположив, что на фотографии с табличкой этого мегаполиса будто бы больше всего мусора.
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Известная поговорка гласит: "Если ты такой умный, то почему не богатый?" Сегодня отсутствие у руководства Грузии ума гарантирует ее народу бедность.
Известная поговорка гласит: "Если ты такой умный, то почему не богатый?" Сегодня отсутствие у руководства Грузии ума гарантирует ее народу бедность.
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