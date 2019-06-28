Необычный фотопроект: художник сравнил города России с мусором

Российский художник Лев Переулков создал необычные коллажи, в которых описал проблемы городов и регионов РФ.

Его работы чрезвычайно быстро распространились по социальным сетям, вызвав бурную реакцию пользователей сети интернет.

Фотопроект Льва Переулкова состоит из шести кадров. На фотографиях изображены таблички с названиями Челябинска, Дзержинска, Санкт-Петербурга и еще нескольких российских городов на фоне мусора.

Последняя же, шестая фотография, запечатлела табличку Москвы на чистой тротуарной плитке.

"А что сказать на это вам? Другое государство. Москва — Россия, а остальные — не пришей к одному месту рукав", — написал один из пользователей.

Жители метеорита с ужасом наблюдали приближение Челябинска", — пошутила женщина, предположив, что на фотографии с табличкой этого мегаполиса будто бы больше всего мусора.