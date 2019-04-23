Мемуары певца Принс поступят в продажу 29 октября

Культовый для всего черного населения США исполнитель начал писать мемуары перед смертью, однако так и не закончил работу над итоговой версией рукописи.
Решение опубликовать автобиографию в том виде, какая есть, было сложным, признаются издатели. Книга получила название по одной из песен певца "The Beautiful Ones".
В мемуары вошли воспоминания самого Принса и черновые наброски текстов его песен. По замыслу автора, читатели смогут проследить, как он работал над стихами и что пытался донести до слушателя. В книге много внимания уделено именно мироощущению исполнителя. Это прослеживается и в оформлении издания. Сразу 50 страниц будут оформлены именно в рукописном виде.
Певец Принс скончался 21 апреля 2016 года, в возрасте 57 лет. Официальная причина гибели — передозировка обезболивающими препаратами.
За свою карьеру он 7 раз получал Grammy, однажды "Оскар" и "Золотой Глобус". Его имя увековечено сразу в двух музыкальных залах славы: рок-н-ролла и ритм-энд-блюза. Общий тираж проданных пластинок музыканта оценивается в 100 миллионов копий. Это один из самых ярких и самобытных поэтов и музыкантов 20 века в США.
Читайте также:
Джон Бон Джови стал худшим рок-музыкантом столетия
Родственникам Принса не удалось скрыть истинную причину его смерти
Найдены 20 неизданных песен Майкла Джексона — в них нет припевов
Бывшая супруга Майкла Джексона Дебби Роу рассказала всю правду о короле поп-музыки
Фигуристку Медведеву сравнили с актрисой фильмов для взрослых из-за ее наряда
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Эксперты, опрошенные "Правдой.Ру", утверждают, что глава Чувашии совершил, как минимум, "политическую ошибку".
Президент Украинской академии политических наук рассказал о том, что предстоит сделать Владимиру Зеленскому, чтобы сдержать данные им обещания.
Начальник отдела ГИБДД по городу Чебаркуль в Челябинской области попал в ДТП, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Почему никто не берет на себя ответственность за взрывы в Шри-Ланке, объясняет военный эксперт Александр Перенджиев.