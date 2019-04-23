Мемуары певца Принс поступят в продажу 29 октября

Культовый для всего черного населения США исполнитель начал писать мемуары перед смертью, однако так и не закончил работу над итоговой версией рукописи.



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Решение опубликовать автобиографию в том виде, какая есть, было сложным, признаются издатели. Книга получила название по одной из песен певца "The Beautiful Ones".

В мемуары вошли воспоминания самого Принса и черновые наброски текстов его песен. По замыслу автора, читатели смогут проследить, как он работал над стихами и что пытался донести до слушателя. В книге много внимания уделено именно мироощущению исполнителя. Это прослеживается и в оформлении издания. Сразу 50 страниц будут оформлены именно в рукописном виде.

Певец Принс скончался 21 апреля 2016 года, в возрасте 57 лет. Официальная причина гибели — передозировка обезболивающими препаратами.

За свою карьеру он 7 раз получал Grammy, однажды "Оскар" и "Золотой Глобус". Его имя увековечено сразу в двух музыкальных залах славы: рок-н-ролла и ритм-энд-блюза. Общий тираж проданных пластинок музыканта оценивается в 100 миллионов копий. Это один из самых ярких и самобытных поэтов и музыкантов 20 века в США.

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