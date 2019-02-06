Участие Джима Керри в российском мюзикле оказалось фейком

Сообщение об участии знаменитого американского актера и комика Джимма Керри в мюзикле "Мастер и Маргарита" оказалось фейком. К такому мнению пользователи соцсети пришли в ходе обсуждения новости в официальной группе мюзикла во "ВКонтакте".
Они указали на то, что афиша будущей театральной постановки является очевидным фотомонтажем - одному из актеров "приделали" лицо Джимма Керри. Пользователи вскоре нашли и исходную фотографию голливудской звезды.
Также выяснилось, что продюсеры мюзикла уже пытались привлечь внимание к другим своим постановкам подобным сомнительным пиаром. Ранее они заявляли о мюзикле с участием Кевина Спейси, опубликовав фотографии с изображением актера среди декораций постановки, которые также оказались результатом фотомонтажа.
Напомним, что по заявлению театра "ЛДМ. Новая сцена", продюсерская компания "Makers Lab" подготовила зрителям "настоящую сенсацию", пригласив на роль мессира актера Джима Керри, который также принял участие в подготовке мюзикла к постановочному периоду в петербургском театре.
Источник фото: Официальная группа мюзикла "Мастер и Маргарита" во "Вконтакте"
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