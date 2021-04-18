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Бикойн обвалился после достижения исторического максимума

Криптовалюты » Криптобиржи

Стоимость самой известной виртуальной валюты, биткойна, рухнула на 11,33% после того, как в середине недели обновила исторический максимум в $64 850. Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap.

Бикойн обвалился после достижения исторического максимума

К 13:33 мск курс биткойна составлял $54,89 тысячи, что на 11,33% меньше, чем днём ранее.

В середине недели, 14 апреля, стоимость виртуальной валюты достигала $64 850, что является очередным историческим максимумом для неё. Укрепление биткойна связано, по большей части, с листингом акций Coinbase на Nasdaq, которая стала первой криптобиржей, разместившей ценные бумаги.

При эксперты допускали рост курса криптовалюты до $100 тысяч и даже до $400 тысяч, ссылаясь на будущие инвестиции американцев, которые получают от государства прямые выплаты — по $1 400 на каждого в рамках последней программы поддержки. Также эксперты утверждали, что в будущем эта виртуальная валюта станет низкорисковым и даже безрисковым активом для инвесторов.

К 17:20 мск падение курса биткойна замедлилось. Его стоимость составляла $55,08 тысячи, что на 9,33% ниже, чем днём ранее.

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Прогноз цены на Биткоин и другие криптовалюты (18 апреля)
Автор: Анастасия Гостищева
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