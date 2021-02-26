Инвестфонд Дубая инвестирует в Cardano (ADA) и продает биткоин

Инвестиционный фонд FD7 Ventures расположенный в Дубае намерен отказаться от биткоина и инвестировать в крупные альткоины.

В инвест фонде на данное время находятся BTC эквивалент которых составляет около $1 млрд. Именно эту часть инвестиционного портфеля планируется потратить на покупку альткоинов (ADA, ETH и DOT).

По словам Пракаша Чанда львиную часть своих инвестиций фонд намерен потратить на покупку этих альткоинов и большую часть займет криптовалюта Cardano (ADA).Пракаша Чанд заявил:

"Биткоин-бесспорный лидер в этой сфере и большинство используют его как беспроигрышный вариант для своих активов. Лично, я считаю, что биткоин бесполезен. Блокчейн-проекты Ethereum (ETH), Cardano (ADA) и Polkadot(DOT) представляют больший интерес и частью новой точки развития сферы криптовалют".

Руководитель проекта Cardano (ADA) Чарльз Хоскинсон выразил благодарность за доверие и готов предоставить всю техническую документацию проекта.