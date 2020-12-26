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Биткоин вновь побил исторический максимум и растёт дальше

Криптовалюты

Биткоин обновил исторический максимум. Стоимость самой популярной криптовалюты превысила 26 000 долларов и продолжает расти.

Биткоин вновь побил исторический максимум и растёт дальше

По данным крупнейшей криптовалютной биржи Binance на 23.38 мск биткоин стоил 26 226 долларов. По данным портала CoinDesk на 0.56 мск, его цена выросла до 26 657 долларов. Эксперты не исключают, что до нового года биткоин продолжит обновлять исторические максимумы.

Росту криптовалют способствует в том числе пандемия коронавируса, когда рынки штормит и инвесторы уходят в "тихую гавань", переводя капиталы в золото и другие консервативные инструменты. Есть и другие факторы, стимулирующие приток инвестиций в криптовалюты.

Однако те, кто знаком с инвестициями не понаслышке, прекрасно помнят историю трёхлетней давности: в декабре 2017 года биткоин так же радовал его обладателей бурным ростом, а в январе 2018 — резко обвалился и долгое время не мог вырасти в цене. Тогда многие, скупившие электронные монеты в момент роста, лишились серьёзных сумм денег. И нет никаких гарантий, что история не повторится снова.

Автор: Людмила Черткова
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