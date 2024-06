Всё о сухой чистке кожи лица: методика процедуры, преимущества и предостережения

В мире бесконечного разнообразия средств по уходу за лицом стоит обратить внимание на одну из новых методик – сухую чистку. Ведь ваша кожа постоянно подвергается воздействию загрязнений, стрессов, старения, и других негативных факторов окружающей среды. Портал femina.in рассказывает, что это за процедура и о её преимуществах для лица.

Фото: flickr.com by LG전자 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic