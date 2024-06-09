Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рецепт сэндвича с салатом из консервированного тунца на завтрак
МакSим вернулась к работе после лечения от алкоголизма
Как отказ от ролей привёл к славе других актёров
Риски сияющих ногтей: ультрафиолет и гель-лаки могут угрожать здоровью кожи
Эксперты рассказали, как избежать проблем с багажом при авиапутешествии
Fit Service: основой долгой жизни мотора является своевременная замена масла
Что такое взаимное страхование?
Ключевые правила выращивания кабачков
Нигматуллин считает, что у Сафонова есть хорошие шансы в "ПСЖ"
Разрушая мифы: правда о гиалуроновой кислоте в уходе за кожей

Заблуждения о гиалуроновой кислоте в косметических средствах для ухода

1:23
Моя семья » Красота и стиль

Гиалуроновая кислота стала предметом оживленного обсуждения в косметической индустрии в последние годы. Однако среди всей этой популярности возникает множество мифов и недопонимания. Это естественное вещество, присутствующее в организме человека, способствует удерживанию влаги и поддержанию тканей в хорошем состоянии.

Заблуждения о гиалуроновой кислоте в косметических средствах для ухода
Фото: unsplash.com by Christopher Campbell chrisjoelcampbell is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Одним из распространенных заблуждений является идея, что гиалуроновая кислота подходит только для сухой кожи, в то время как она на самом деле подходит для всех типов кожи, помогая ей удерживать влагу и поддерживать баланс. Еще один миф заключается в том, что гиалуроновая кислота может заменить увлажняющий крем, в то время как она лучше всего работает в сочетании с ним, увеличивая его эффективность. Кроме того, считается, что гиалуроновая кислота тяжелая и жирная, что не соответствует действительности, так как она легкая и быстро впитывается кожей. Еще одним мифом является представление о ней как о химическом веществе, хотя на самом деле она натуральная и не вызывает раздражения.

Наконец, считается, что гиалуроновая кислота может вызывать акне, тогда как она даже может быть полезна для кожи, склонной к образованию прыщей, помогая уменьшить шрамы и улучшить текстуру кожи.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
"Очень бедно и минималистично": американец сравнил квартиры в России и США

Житель США побывал в России и описал местные квартиры как "очень бедные".

Американец описал российские квартиры фразой "очень бедно"
Простой и дешёвый способ борьбы с тлей
Избавляемся от тли простым домашним средством: рецепт эффективного раствора
Хотите петунию со сплошными цветками? Обязательно подкармливайте их этими удобрениями
Чтобы вырастить отличный урожай перца - не пропустите важную обработку в июне
Французские самолёты Mirage 2000 на Украине мгновенно станут целью Дмитрий Плотников Революция — когда другого выхода нет. Так ли это? Сергей Лебедев Куба пригласила АПЛ "Казань" в гости в ответ на визит АПЛ США без приглашения Любовь Степушова
Как использовать лавровый лист, чтобы избавиться от тли в саду и огороде
Наташа Королёва сравнила бывшую и нынешнюю девушек 22-летнего сына: "Приехала из глубинки"
Всё о правильной обработке томатов йодом для их здоровья и продуктивности
Всё о правильной обработке томатов йодом для их здоровья и продуктивности
Последние материалы
Рецепт сэндвича с салатом из консервированного тунца на завтрак
МакSим вернулась к работе после лечения от алкоголизма
Как отказ от ролей привёл к славе других актёров
Риски сияющих ногтей: ультрафиолет и гель-лаки могут угрожать здоровью кожи
Эксперты рассказали, как избежать проблем с багажом при авиапутешествии
Сергей Моисеев: "Харьков случайно оказался в составе Украины"
Fit Service: основой долгой жизни мотора является своевременная замена масла
Что такое взаимное страхование?
Ключевые правила выращивания кабачков
Нигматуллин считает, что у Сафонова есть хорошие шансы в "ПСЖ"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников