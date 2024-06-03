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Разбираем мифы о ногтях и гель-лаке: советы мастера

Какие свойства скрывает гель-лак

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Мастер маникюра и чемпион международных конкурсов в России, США, Франции и Великобритании, Анна Сосина, рассматривает ряд вопросов, связанных с уходом за ногтями и использованием гель-лака. Она утверждает, что гель-лак не вредит ногтям при использовании качественных материалов и правильной технике. Однако, она подчеркивает, что некачественные материалы с агрессивным кислотным составом могут навредить ногтям, а также важен правильный процесс снятия материала.

Какие свойства скрывает гель-лак
Фото: pexels.com by Tookapic is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain

Анна обращает внимание на причины ломкости ногтей, отмечая, что повседневные активности, такие как работа за компьютером или уборка, могут негативно влиять на состояние ногтей. Она рекомендует носить покрытия от 2 до 3 недель, чтобы уменьшить риск поломок, и обращает внимание на важность правильной архитектуры ногтей.

Относительно того, нужно ли ногтям "дышать", Анна утверждает, что это является мифом, но рекомендует делать перерывы в использовании покрытий для восстановления ногтевой пластины в случае ее травмирования или частых поломок.

На вопрос о том, что делать, если гель-лак начинает печь в лампе, Анна советует немедленно вытащить руку из лампы и подчеркивает важность "не терпеть" неприятных ощущений. Она также упоминает, что в своей практике она предпочитает наносить первый тонкий слой базы перед полимеризацией и выбирает лампу с функцией пониженного режима работы для снижения риска ожогов.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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