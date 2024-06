Разбираем мифы о ногтях и гель-лаке: советы мастера

Мастер маникюра и чемпион международных конкурсов в России, США, Франции и Великобритании, Анна Сосина, рассматривает ряд вопросов, связанных с уходом за ногтями и использованием гель-лака. Она утверждает, что гель-лак не вредит ногтям при использовании качественных материалов и правильной технике. Однако, она подчеркивает, что некачественные материалы с агрессивным кислотным составом могут навредить ногтям, а также важен правильный процесс снятия материала.

Фото: pexels.com by Tookapic is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain