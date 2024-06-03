Разбираем мифы о ногтях и гель-лаке: советы мастера

Какие свойства скрывает гель-лак

Мастер маникюра и чемпион международных конкурсов в России, США, Франции и Великобритании, Анна Сосина, рассматривает ряд вопросов, связанных с уходом за ногтями и использованием гель-лака. Она утверждает, что гель-лак не вредит ногтям при использовании качественных материалов и правильной технике. Однако, она подчеркивает, что некачественные материалы с агрессивным кислотным составом могут навредить ногтям, а также важен правильный процесс снятия материала.

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Анна обращает внимание на причины ломкости ногтей, отмечая, что повседневные активности, такие как работа за компьютером или уборка, могут негативно влиять на состояние ногтей. Она рекомендует носить покрытия от 2 до 3 недель, чтобы уменьшить риск поломок, и обращает внимание на важность правильной архитектуры ногтей.

Относительно того, нужно ли ногтям "дышать", Анна утверждает, что это является мифом, но рекомендует делать перерывы в использовании покрытий для восстановления ногтевой пластины в случае ее травмирования или частых поломок.

На вопрос о том, что делать, если гель-лак начинает печь в лампе, Анна советует немедленно вытащить руку из лампы и подчеркивает важность "не терпеть" неприятных ощущений. Она также упоминает, что в своей практике она предпочитает наносить первый тонкий слой базы перед полимеризацией и выбирает лампу с функцией пониженного режима работы для снижения риска ожогов.