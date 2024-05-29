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Сияние и здоровье: важность отшелушивания в вашем ежедневном уходе за кожей

Пять советов по пилингу, о которых вы не осведомлены

1:22
Моя семья » Красота и стиль

Для здоровой и красивой кожи лица необходимы определенные ритуалы ухода, такие как очищение, увлажнение и защита от солнца. Однако один важный этап часто упускается из виду — отшелушивание. Это особенно важно весной, когда кожа после зимы нуждается в особом внимании из-за скопления отмерших клеток.

Пять советов по пилингу, о которых вы не осведомлены
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Косметолог Ирина Головина подчеркивает, что отшелушивание — это необходимый шаг для достижения свежего и чистого цвета лица. Этот процесс помогает не только придать коже сияние, но и улучшить ее здоровье. Отшелушивание стимулирует синтез коллагена, улучшает текстуру кожи, делая ее более упругой и молодой.

Важно выбирать подходящие средства для отшелушивания и не переборщать с интенсивностью процесса, чтобы избежать микроразрывов и возможных побочных реакций, таких как покраснение и раздражение. При выборе средств следует учитывать тип кожи, отдавая предпочтение более щадящим формулам для чувствительной кожи.

Отшелушивание следует проводить не чаще, чем необходимо для вашей кожи, прислушиваясь к ее потребностям. Химические и физические средства для отшелушивания могут использоваться по утрам или во время душа, чтобы достичь лучших результатов.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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