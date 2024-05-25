Пять вдохновляющих стилей стрижек на 2024 год

Для вдохновения в 2024 году представляем пять модных стрижек как для длинных, так и для коротких волос.
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Многослойная стрижка шегги: небрежная стрижка, выстригаемая слоями, идеально подходит для обладательниц кудрявых волос, корректирует овал лица и может носиться как с челкой, так и без нее.
Бикси: экстраординарная стрижка, представляющая собой комбинацию пикси и боба, с многослойностью, прикорневым объемом и удлиненными прядями спереди, при желании можно выбрить затылок или придать стрижке асимметричный вид.
Стрижка бабочка: этот тренд переходит в следующий сезон, выглядит как взмах крыльев бабочки и создается путем стрижки в несколько слоев, что делает ее отличным выбором для желающих помолодеть и моделировать овал лица.
Тупой боб: вневременная стрижка с прямой линией среза, придает объем тонким волосам, меняет овал лица и может скрывать брыли и морщины, особый шик добавляет укладка в стиле небрежных волн.
Андеркат пикси: стрижка с укороченным затылком и висками, придающая объем и подходящая для экспериментов, даже после сорока, если добавить объема на макушке и удлиненную челку.
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