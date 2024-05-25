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Пять вдохновляющих стилей стрижек на 2024 год

Пять вариантов причесок, которые стоит попробовать в 2024 году

1:21
Моя семья » Красота и стиль

Для вдохновения в 2024 году представляем пять модных стрижек как для длинных, так и для коротких волос.

Пять вариантов причесок, которые стоит попробовать в 2024 году
Фото: unsplash.com by Dmitry Zelinskiy zelindm is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
  1. Многослойная стрижка шегги: небрежная стрижка, выстригаемая слоями, идеально подходит для обладательниц кудрявых волос, корректирует овал лица и может носиться как с челкой, так и без нее.
  2. Бикси: экстраординарная стрижка, представляющая собой комбинацию пикси и боба, с многослойностью, прикорневым объемом и удлиненными прядями спереди, при желании можно выбрить затылок или придать стрижке асимметричный вид.
  3. Стрижка бабочка: этот тренд переходит в следующий сезон, выглядит как взмах крыльев бабочки и создается путем стрижки в несколько слоев, что делает ее отличным выбором для желающих помолодеть и моделировать овал лица.
  4. Тупой боб: вневременная стрижка с прямой линией среза, придает объем тонким волосам, меняет овал лица и может скрывать брыли и морщины, особый шик добавляет укладка в стиле небрежных волн.
  5. Андеркат пикси: стрижка с укороченным затылком и висками, придающая объем и подходящая для экспериментов, даже после сорока, если добавить объема на макушке и удлиненную челку.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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