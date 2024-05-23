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Три эффективных способа борьбы с жирными волосами летом: советы стилиста

Три эффективных метода уменьшения жирности волос

1:16
Моя семья » Красота и стиль

Летом проблема избыточной жирности кожи головы становится особенно актуальной, особенно для тех, у кого кожа склонна к жирности. Постоянное мытье волос — не решение, ищем новые способы освежить пряди. Посоветовавшись со стилистом, мы подготовили несколько советов, которые помогут вам временно бороться с проблемой жирных волос.

Три эффективных метода уменьшения жирности волос
Фото: flickr.com by Alex is licensed under Attribution 2.0 Generic

Средства с морской солью имеют широкий выбор, включая шампуни и спреи, которые помогают контролировать выработку секрета сальных желез и сохранить свежесть волос. Помимо этого, стилисты рекомендуют использовать подсушивающие маски для волос раз в неделю для достижения максимального эффекта.

Избегайте сушки волос горячим воздухом фена, так как это может стать причиной повышенной жирности кожи головы. Вместо этого используйте щадящий режим работы фена или предпочтите естественную сушку волос.

Качество воды также может играть роль в уровне жирности волос. Жесткая вода может негативно сказываться на состоянии кожи головы, приводя к скоплению налета и нарушению работы сальных желез. Попробуйте использовать смягчающие средства для волос, чтобы справиться с этой проблемой.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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