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Как продукты влияют на появление ранних морщин: что избегать для сохранения красоты кожи

Питание, способствующее появлению ранних морщин

1:29
Моя семья » Красота и стиль

Даже тонкие мимические морщинки могут вызвать депрессию, не говоря уже о более выраженных носогубных складках и глубоких линиях на лбу, которые становятся более заметными после 35 лет. Но вы знали, что вы сами часто способствуете углублению этих морщин? Мы подобрали продукты, которые вы любите, но которые, к сожалению, могут нанести вред вашей коже, делая морщины более заметными.

Питание, способствующее появлению ранних морщин
Фото: unsplash.com by Christopher Campbell chrisjoelcampbell is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Кофеин: ваша любимая чашка кофе, без которой не обходится ни один день, может вызвать серьезную сухость кожи, что только усиливает видимость морщин. Любители чая, особенно зеленого, также подвержены риску раннего старения кожи.

Сахар: несмотря на то, что сладости могут быть вашим удовольствием, сахар способствует преждевременному старению кожи, ускоряя деструктивные процессы. Он содержится во многих продуктах, и его употребление лучше ограничить.

Молоко: после 25 лет потребление молока лучше сократить из-за содержащегося в нем лактозы, которая может усилить процессы окисления и привести к преждевременному появлению морщин и другим проблемам с кожей.

Алкоголь: алкоголь, особенно при регулярном употреблении, может нанести серьезный вред коже и здоровью в целом. Он содержит много пустых углеводов и может привести к проблемам с выработкой коллагена, что ускоряет процесс старения кожи.

Как убрать морщины. Омоложение изнутри. Топ продуктов для молодости и красоты.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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