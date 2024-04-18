Пластика груди и материнство: что нужно знать будущим мамам

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Целесообразно ли делать увеличение груди до рождения ребенка

2:07
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Грудные импланты не представляют препятствий ни при родах, ни при кормлении грудью. Однако специалисты, принимающие пациенток, задают вопрос о планируемой беременности. От этого зависит, возможно ли проведение операции. Если женщина планирует беременность в ближайшие полгода, операцию следует отложить из-за противопоказаний. После операции необходимо минимум 9 месяцев воздерживаться от планирования беременности.

Целесообразно ли делать увеличение груди до рождения ребенка
Фото: wikimedia.org by Джузеппе Палумбо is licensed under public domain

Также следует учитывать, что после родов и периода кормления грудью форма груди изменится. В случае, если пластическая операция была проведена до беременности, может потребоваться коррекция груди после нее.

Если женщина планирует беременность через 2-3 года или более, нет препятствий для пластической операции. В этом случае рекомендуется обсудить возможные последствия и сделать операцию. Большинство женщин не беспокоят возможные коррекции груди после рождения ребенка, но они могут опасаться влияния имплантов на грудное вскармливание. Тем не менее, многие эксперты утверждают, что импланты не мешают процессу кормления грудью, особенно если гормональный статус и наследственные факторы в порядке.

Для упрощения процесса кормления грудью в некоторых случаях рекомендуется использовать молокоотсос. Однако подобная рекомендация распространяется только на часть пациенток, у которых возникают затруднения с кормлением. Важно оставаться на связи с врачом, который будет давать необходимые рекомендации.

Также существует миф о "силиконовом молоке", когда в грудное молоко попадают частички силикона. Однако имплант не контактирует с молочной железой, он устанавливается под мышцу, что исключает контакт с молочными протоками. Бесконтактная установка имплантов с помощью рукава Келлера считается одним из самых атравматичных способов, который минимизирует проблемы с грудным вскармливанием.

6 вопросов об увеличении груди: операция до или после родов, выбор доступа, противопоказания
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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