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Бьюти-открытия: три средства с гиалуроновой кислотой для идеального увлажнения кожи

Как достичь оптимального увлажнения кожи в домашних условиях

1:21
Моя семья » Красота и стиль

Если вы еще не знали, то увлажнение необходимо не только сухой коже, но также нормальной, комбинированной и даже жирной. Особенно это становится заметным после 30 лет, когда происходит снижение синтеза коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. Именно поэтому важно использовать средства с гиалуроновой кислотой в ежедневном уходе.

Как достичь оптимального увлажнения кожи в домашних условиях
Фото: flickr.com by LG전자 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
  1. Гиалуроновый крем с мульти-увлажняющим комплексом HA4 + 5 пептидов от DR. BRANDT: этот крем обеспечивает восстановление объема кожи и борется с признаками старения благодаря гиалуроновой кислоте и пептидам, увлажняя кожу на разных уровнях. Его состав также содержит пять передовых пептидов и масло ши, делающие кожу гладкой и эластичной.
  2. Спрей-уход "Клеточная вода" Cellular Water Mist от Institut Esthederm: этот спрей восстанавливает потенциал кожи на клеточном уровне благодаря запатентованной "клеточной воде" и увлажняющему комплексу на основе гиалуроновой кислоты.
  3. Гиалуроновый гель-филлер база под макияжа линии SKINCARE MAKEUP от Skeyndor: этот гель-филлер с гиалуроновой кислотой увлажняет кожу и улучшает эффект от макияжа, делая кожу свежей и шелковистой.

Увлажнение кожи в домашних условиях: всего один компонент и ни одной копейки!
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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