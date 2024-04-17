Бьюти-открытия: три средства с гиалуроновой кислотой для идеального увлажнения кожи

Как достичь оптимального увлажнения кожи в домашних условиях

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Если вы еще не знали, то увлажнение необходимо не только сухой коже, но также нормальной, комбинированной и даже жирной. Особенно это становится заметным после 30 лет, когда происходит снижение синтеза коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. Именно поэтому важно использовать средства с гиалуроновой кислотой в ежедневном уходе.

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Гиалуроновый крем с мульти-увлажняющим комплексом HA4 + 5 пептидов от DR. BRANDT: этот крем обеспечивает восстановление объема кожи и борется с признаками старения благодаря гиалуроновой кислоте и пептидам, увлажняя кожу на разных уровнях. Его состав также содержит пять передовых пептидов и масло ши, делающие кожу гладкой и эластичной. Спрей-уход "Клеточная вода" Cellular Water Mist от Institut Esthederm: этот спрей восстанавливает потенциал кожи на клеточном уровне благодаря запатентованной "клеточной воде" и увлажняющему комплексу на основе гиалуроновой кислоты. Гиалуроновый гель-филлер база под макияжа линии SKINCARE MAKEUP от Skeyndor: этот гель-филлер с гиалуроновой кислотой увлажняет кожу и улучшает эффект от макияжа, делая кожу свежей и шелковистой.

Увлажнение кожи в домашних условиях: всего один компонент и ни одной копейки!