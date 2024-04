Секреты здоровых и красивых ресниц: питание, уход и эффективные методы роста

Your browser does not support the audio element.

Некоторые люди могут похвастаться длинными и пышными ресницами, в то время как другие испытывают сложности в этом вопросе. Однако, наращивание ресниц — не единственный способ изменить их длину. Специалисты утверждают, что правильный уход может способствовать росту ресниц и делать их более густыми.

Фото: flickr. com by Alex from Ithaca, NY is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license