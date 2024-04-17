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Секреты здоровых и красивых ресниц: питание, уход и эффективные методы роста

Шесть приемов для достижения роскошных ресниц

1:49
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Некоторые люди могут похвастаться длинными и пышными ресницами, в то время как другие испытывают сложности в этом вопросе. Однако, наращивание ресниц — не единственный способ изменить их длину. Специалисты утверждают, что правильный уход может способствовать росту ресниц и делать их более густыми.

Шесть приемов для достижения роскошных ресниц
Фото: flickr. com by Alex from Ithaca, NY is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Правильное питание играет ключевую роль в здоровье ресниц, так как они состоят преимущественно из кератина. Включение в рацион продуктов, богатых кератином, таких как мясо, рыба, индейка, курица, сыр и оливковое масло, может способствовать улучшению их состояния. Кроме того, употребление белка в сочетании с кислыми фруктами, такими как лимон, может усилить его усвоение.

Регулярное расчесывание ресниц после душа может помочь удалить остатки уходовых средств и обеспечить волоскам больше кислорода, что способствует их крепости. Использование касторового масла за несколько часов до сна на очищенные ресницы может способствовать их росту и улучшению состояния.

Выбор подходящей сыворотки для роста ресниц играет важную роль. Рекомендуется предпочитать негормональные сыворотки, содержащие сквалан, бисаболол, гиалуроновую кислоту, пептиды и витамины.

Принятие биотина, растворимого витамина группы B, также может положительно влиять на рост ресниц, делая их более гуще, объемнее и длиннее.

Правильное удаление косметики также важно для здоровья ресниц. Мягкие средства, такие как мицеллярная вода, могут быть идеальным выбором для этой цели, так как они помогают бережно очищать ресницы без повреждения их структуры.

ПРОСТОЙ СПОСОБ ОТРАСТИТЬ РЕСНИЦЫ - 100% РЕЗУЛЬТАТ | КАК ОТРАСТИТЬ ДЛИННЫЕ РЕСНИЦЫ БЫСТРО?
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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