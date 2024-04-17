Скрытые калории, которые могут подорвать вашу фигуру

Три источника скрытых калорий могут помешать вам достижению желаемого веса

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Летом важно особенно внимательно следить за рационом, чтобы сохранить форму. Однако мы часто получаем скрытые калории из различных источников, что может негативно сказаться на фигуре.

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Сладкие напитки в кофейнях могут привести к лишнему весу из-за добавок в виде сливок и сиропов. Мюсли и сладкие хлопья, хоть и считаются здоровым завтраком, на самом деле являются калорийными продуктами, способными повысить уровень сахара в крови. Йогурты также могут быть источником скрытых калорий из-за добавок, которые увеличивают калорийность продукта.

Важно внимательно изучать состав продуктов, чтобы избегать лишних калорий.

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