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Скрытые калории, которые могут подорвать вашу фигуру

Три источника скрытых калорий могут помешать вам достижению желаемого веса

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Моя семья » Красота и стиль

Летом важно особенно внимательно следить за рационом, чтобы сохранить форму. Однако мы часто получаем скрытые калории из различных источников, что может негативно сказаться на фигуре.

Три источника скрытых калорий могут помешать вам достижению желаемого веса
Фото: unsplash.com by Brina Blum is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Сладкие напитки в кофейнях могут привести к лишнему весу из-за добавок в виде сливок и сиропов. Мюсли и сладкие хлопья, хоть и считаются здоровым завтраком, на самом деле являются калорийными продуктами, способными повысить уровень сахара в крови. Йогурты также могут быть источником скрытых калорий из-за добавок, которые увеличивают калорийность продукта.

Важно внимательно изучать состав продуктов, чтобы избегать лишних калорий.

Скрытые жиры: ТОП-7 продуктов. Источники скрытых жиров. Кондитерские изделия, колбаса, творог, зефир
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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