Преображение через питание: как бороться с прыщами изнутри

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Излечение акне через правильное питание: стратегии внутреннего очищения от прыщей

1:45
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Правильное питание не только влияет на вес и состояние ЖКТ, но также оказывает воздействие на состояние кожи. Часто дерматологи рекомендуют пациентам с проблемами кожи проверить состояние своего желудка и кишечника, а также изменить диету. Специалисты подчеркивают, что правильное питание может оказать более существенное влияние на состояние кожи, чем косметические средства. Поэтому, если вы столкнулись с проблемами кожи, измените свой рацион. Вероятно, первые положительные результаты вы увидите уже через несколько месяцев.

Излечение акне через правильное питание: стратегии внутреннего очищения от прыщей
Фото: flickr.com by LG전자 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Изменение диеты для борьбы с акне направлено на нормализацию работы кишечника, восстановление здоровой микрофлоры и очищение организма от токсинов и шлаков. Для этого важно увеличить потребление клетчатки, которая способствует очищению кишечника. Овощи, фрукты, крупы и макароны из твердых сортов муки являются отличными источниками пищевых волокон. Также важно обогатить рацион продуктами, богатыми цинком, который регулирует работу сальных желез. Продукты, содержащие витамины группы В, а также витамины А и Е, также играют важную роль в поддержании здоровья кожи.

Важно избегать определенных продуктов, которые могут усугубить проблемы кожи. К таким продуктам относятся алкоголь, белый сахар, жирное мясо, пирожные и другие сладости, арахис, молоко и продукты с высоким содержанием соли. Ограничение потребления соли важно для поддержания водного баланса клеток кожи и предотвращения ее обезвоживания.

Как избавиться от прыщей? Как очистить кожу? Акне и питание. Советы нутрициолога Ксении Чёрной👩🏻‍⚕️
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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