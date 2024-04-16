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Волшебство французского балаяжа: техника, тенденции и тайны омоложения

Попробуйте французский балаяж для омоложения на 15 лет

1:41
Моя семья » Красота и стиль

Окрашивание французским балаяжем снова на пике популярности. Эта техника мелирования была придумана во Франции в 1970 году. Техника получила название "балаяж" из-за своего перевода, означающего "обдув" или "свободная рука". Она отличается от других методов тем, что при создании светлых прядей волосы не заворачивают в фольгу. Мастер выбирает участки для акцентов в зависимости от типа лица клиента и проблем, которые он хочет скрыть, а затем осветляет и тонирует выбранные пряди.

Попробуйте французский балаяж для омоложения на 15 лет
Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Французский балаяж помогает скрыть различные недостатки. Его эффект напоминает естественное выгорание волос на солнце, добавляет объем тонким волосам и делает черты лица более правильными. Акцентные пряди на челке привлекают внимание к глазам и отвлекают от признаков старения. При размещении светлых прядей у лица оно выглядит уже и овал лица становится поднятым.

Этот метод окрашивания можно сравнить с пластической хирургией, но в отличие от неё, реабилитация не требуется.

В 2024 году модные оттенки для французского балаяжа предоставляют широкий выбор. Барби блонд — светло-русый оттенок с акцентными прядями от ледового блонда до платины, подходящий для фарфоровых красавиц. Загорелая блондинка — каштановый и средне-русый оттенок с широкими мазками, подходящий для девушек с золотистой и оливковой кожей. Медовая блондинка — русый, средне-русый или темно-русый с оттенками карамели, медовых или золотистых, подходит для всех цветотипов, придавая волосам природное сияние и объем.

БАЛАЯЖ. ИННА КИРИЧЕНКО. ПАРИКМАХЕР ТВ
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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