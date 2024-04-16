Волшебство французского балаяжа: техника, тенденции и тайны омоложения

Окрашивание французским балаяжем снова на пике популярности. Эта техника мелирования была придумана во Франции в 1970 году. Техника получила название "балаяж" из-за своего перевода, означающего "обдув" или "свободная рука". Она отличается от других методов тем, что при создании светлых прядей волосы не заворачивают в фольгу. Мастер выбирает участки для акцентов в зависимости от типа лица клиента и проблем, которые он хочет скрыть, а затем осветляет и тонирует выбранные пряди.
Французский балаяж помогает скрыть различные недостатки. Его эффект напоминает естественное выгорание волос на солнце, добавляет объем тонким волосам и делает черты лица более правильными. Акцентные пряди на челке привлекают внимание к глазам и отвлекают от признаков старения. При размещении светлых прядей у лица оно выглядит уже и овал лица становится поднятым.
Этот метод окрашивания можно сравнить с пластической хирургией, но в отличие от неё, реабилитация не требуется.
В 2024 году модные оттенки для французского балаяжа предоставляют широкий выбор. Барби блонд — светло-русый оттенок с акцентными прядями от ледового блонда до платины, подходящий для фарфоровых красавиц. Загорелая блондинка — каштановый и средне-русый оттенок с широкими мазками, подходящий для девушек с золотистой и оливковой кожей. Медовая блондинка — русый, средне-русый или темно-русый с оттенками карамели, медовых или золотистых, подходит для всех цветотипов, придавая волосам природное сияние и объем.
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