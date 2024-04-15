Сыворотки для лица: рекомендации по выбору активных ингредиентов и частоте применения

Использование сывороток для лица является ключевым шагом в уходе за кожей, но выбор правильных активных ингредиентов и определение частоты их применения может вызвать затруднения. Эксперты портала byrdie.com помогли разобраться во всех тонкостях использования сывороток для лица.
Это концентрированные растворы с активными ингредиентами, которые легко проникают в кожу, решая различные проблемы: от борьбы с морщинами до увлажнения. Выбирая сыворотку, уделяйте внимание активным ингредиентам, а не популярности продукта. Например, для проблем с пигментацией подойдут средства с гликолевой кислотой, а для увлажнения - с гиалуроновой кислотой и пантенолом.
Частота использования сывороток может варьироваться в зависимости от индивидуальных потребностей. Например, витамин С рекомендуется использовать один раз в день утром, а ретинол - один раз в день вечером. Отшелушивающие сыворотки, такие как AHA и BHA, следует использовать еженедельно, не более двух раз в неделю.
Не забывайте, что сыворотки содержат высокие концентрации активных ингредиентов, поэтому используйте их с осторожностью и в соответствии с инструкциями на упаковке.
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