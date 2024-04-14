Анти-тренды 2024: что стилисты советуют забыть в новом сезоне

Пять неактуальных причесок 2024: почему они вышли из моды

1:59 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Новый сезон, новые модные тенденции, и то, что было востребовано в 2023 году, в 2024-м уже выходит из моды. Однако мода — это цикличное явление, и то, что сегодня считается анти-трендом, может вернуться через год. Вот что не стоит просить у стилиста в новом году.

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Наращивание волос, особенно длинных прядей, которые выходят за пределы лопаток, теряет свою популярность. Это может быть красиво, особенно в глазах мужчин, но такая длина волос далеко не всем подходит. Она может утяжелять образ, удлинять лицо, что может быть не самым выгодным решением для определенных форм лица. Вместо этого, стоит обратить внимание на изменение образа с помощью стрижки. Модные многослойные стрижки с акцентом у лица могут освежить ваш образ.

Челка-шторка или же челка-занавеска временно уходит на задний план. Но это не значит, что она стала анти-трендом. Стилисты утверждают, что челка не обязательно должна быть широкой и сливаться с остальными волосами. Существуют варианты, которые также могут изменить ваш облик, но не будут так заметны и не будут мешать обзору. Вместо этого, модно обратить внимание на прямую челку, чуть выше бровей. Этот стиль подходит для всех и может даже скрыть морщины и уменьшить визуально лоб. Он отлично подойдет для тех, у кого низкий лоб.

Классическая стрижка пикси считается неинтересной среди стилистов. Вместо нее появились новые вариации этой стрижки, которые позволяют создавать больше вариаций и подходят не только молодым девушкам. Один из таких вариантов — стрижка бикси. Это гибрид эльфа и короткого боба, многослойная с объемом у корней, может быть с челкой. Еще одна альтернатива — стрижка микси, объединяющая пикси и маллет. Эта стрижка подчеркивает черты лица и может быть дополнена густой челкой, придающей молодой вид.

Популярные стрижки и окрашивание волос 2024 | Тренды и антитренды 2024