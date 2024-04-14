Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простые шаги по защите автомобиля от коррозии, которые можно выполнить самостоятельно
Эксперты ответили, откуда собака знает о скором возвращении хозяина
7 причин не использовать люстры
В России применили лазер для вырубки леса
Эксперты назвали самые важные жесты собаки
Киностудия Ивана Охлобыстина задолжала приставам более 27 миллионов рублей
Что должен включать в себя любой договор о страховании?
Не стесняются своих чувств: Принц Гарри и Меган Маркл страстно поцеловались на публике
Что посадить рядом с луком
Анти-тренды 2024: что стилисты советуют забыть в новом сезоне

Пять неактуальных причесок 2024: почему они вышли из моды

1:59
Моя семья » Красота и стиль

Новый сезон, новые модные тенденции, и то, что было востребовано в 2023 году, в 2024-м уже выходит из моды. Однако мода — это цикличное явление, и то, что сегодня считается анти-трендом, может вернуться через год. Вот что не стоит просить у стилиста в новом году.

Пять неактуальных причесок 2024: почему они вышли из моды
Фото: freepik.com by wayhomestudio is licensed under public domain

Наращивание волос, особенно длинных прядей, которые выходят за пределы лопаток, теряет свою популярность. Это может быть красиво, особенно в глазах мужчин, но такая длина волос далеко не всем подходит. Она может утяжелять образ, удлинять лицо, что может быть не самым выгодным решением для определенных форм лица. Вместо этого, стоит обратить внимание на изменение образа с помощью стрижки. Модные многослойные стрижки с акцентом у лица могут освежить ваш образ.

Челка-шторка или же челка-занавеска временно уходит на задний план. Но это не значит, что она стала анти-трендом. Стилисты утверждают, что челка не обязательно должна быть широкой и сливаться с остальными волосами. Существуют варианты, которые также могут изменить ваш облик, но не будут так заметны и не будут мешать обзору. Вместо этого, модно обратить внимание на прямую челку, чуть выше бровей. Этот стиль подходит для всех и может даже скрыть морщины и уменьшить визуально лоб. Он отлично подойдет для тех, у кого низкий лоб.

Классическая стрижка пикси считается неинтересной среди стилистов. Вместо нее появились новые вариации этой стрижки, которые позволяют создавать больше вариаций и подходят не только молодым девушкам. Один из таких вариантов — стрижка бикси. Это гибрид эльфа и короткого боба, многослойная с объемом у корней, может быть с челкой. Еще одна альтернатива — стрижка микси, объединяющая пикси и маллет. Эта стрижка подчеркивает черты лица и может быть дополнена густой челкой, придающей молодой вид.

Популярные стрижки и окрашивание волос 2024 | Тренды и антитренды 2024
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Как и на что живет Соседов с мамой в одной квартире после увольнения с НТВ

Музкритик ответил на вопрос о своих доходах.

Сергей Соседов после увольнения с НТВ: "Я не голодаю"
Принц Гарри и король Чарльз приближаются к примирению
Король Чарльз и Принц Гарри снова вместе: семейные тайны и оливковая ветвь
Можно ли кошку оставлять одну дома надолго: оказывается, существуют пределы
Всего 4 упражнения, которые вам нужны для улучшения подвижности всего тела
Запад никогда не сможет удовлетворить растущую жадность Владимира Зеленского Дмитрий Плотников Иран может сорвать план США и Израиля по своему уничтожению Любовь Степушова TravelMedia: курорты Чёрного моря ждёт суперсезон летом-2024 Олег Володин
Певица Наталья Подольская показала очаровательных сыновей от Владимира Преснякова
Как правильно извиниться перед кошкой, если наступили ей на лапу или хвост: находим общий язык
Постаревшая Анна Семенович удивила своей внешностью
Постаревшая Анна Семенович удивила своей внешностью
Последние материалы
Звезда "Терминатора" Линда Хэмилтон заявила, что дни ее охоты на киборгов-убийц закончились
Эксперты предупреждают о рисках раннего перехода на летнюю омывающую жидкость
Топ-10 необычных особенностей американского быта
В России разработали "глушилку" Bluetooth рядом с Ж/Д путями
Кинологи рассказали, как собака выбирает хозяина
Посадите на участке антерикум
Исследование грибка ногтей: факторы возникновения и методы лечения
Публицисты советуют Гарри и Меган вернуться в Великобританию
Исследование: россияне начали уделять больше времени на планирование своих поездок
Сергей Смирнов: лучше выбирать жилье по качеству, а не по ипотечным условиям
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников