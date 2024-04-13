Здоровые перекусы на лето: идеи от диетолога Зинаиды Шиловой

Чиа семена, греческий йогурт и другие перекусы, которые способствуют снижению веса за несколько недель

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Готовы привести свои фитнес-планы в порядок перед наступлением лета? Активная работа в зале и контроль калорий — замечательные начинания, но как часто мы сталкиваемся с желанием перекусить, особенно в течение дня, не всегда выбирая что-то полезное? С нашим диетологом Зинаидой Шиловой мы обсудили несколько вариантов полезных перекусов, которые не навредят вашей фигуре.

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Греческий йогурт с фруктами — отличный выбор для начала дня. Натуральный греческий йогурт обладает более высоким содержанием белка по сравнению с обычным йогуртом. Лучше всего смешать его с натуральными ягодами и фруктами для идеального завтрака или перекуса.

Домашний батончик — если вы любите сладкие перекусы, попробуйте приготовить их самостоятельно, чтобы быть уверенными, что ваш организм получает только полезные ингредиенты. Вам потребуется груша, банан, лимонный сок, сухофрукты, сахар и овсяные хлопья. Просто смешайте фрукты в блендере с соком лимона, добавьте сухофрукты, а затем сочетайте с обжаренными хлопьями, сахаром и запекайте в духовке.

Сельдерей с сыром — сельдерей стоит добавить в рацион каждого, кто следит за своим весом. Однако, будьте осторожны, если у вас есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Добавьте сливочный плавленый сыр для приятного вкуса, если сельдерей кажется слишком острым.

Йогурт с чиа — это популярный десерт, который легко приготовить дома. Домашний йогурт с чиа не навредит вашей фигуре, утверждает наш диетолог. Просто смешайте натуральный йогурт с семенами чиа, нарезанным бананом, изюмом и орехами по вкусу. Вы можете подержать йогурт в холодильнике перед употреблением, чтобы он стал еще вкуснее.

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