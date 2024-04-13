Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Отец мужа Елены Блиновской отреагировал на новость об отправке сына на СВО
Названа максимальная высота, на которую могут подняться воздушные шарики
Из-за долгов банки все чаще отказывают россиянам в выдаче ипотечных кредитов
Певица Наталья Подольская показала солнечных рыжеволосых сыновей
На экранах смартфонов обнаружены бактерии под названием Bacillus, золотистый стафилококк и штамм MRSA
Ветеринары рассказали, как подобрать корм для старого питомца
Как получить ранний урожай огурцов?
Сергей Жуков рассказал, какие мультфильмы одобрил для просмотра детьми
Керамическое покрытие или защитная пленка: какой выбрать для защиты автомобиля?
Здоровые перекусы на лето: идеи от диетолога Зинаиды Шиловой

Чиа семена, греческий йогурт и другие перекусы, которые способствуют снижению веса за несколько недель

1:46
Моя семья » Красота и стиль

Готовы привести свои фитнес-планы в порядок перед наступлением лета? Активная работа в зале и контроль калорий — замечательные начинания, но как часто мы сталкиваемся с желанием перекусить, особенно в течение дня, не всегда выбирая что-то полезное? С нашим диетологом Зинаидой Шиловой мы обсудили несколько вариантов полезных перекусов, которые не навредят вашей фигуре.

Чиа семена, греческий йогурт и другие перекусы, которые способствуют снижению веса за несколько недель
Фото: flickr.com by formulatehealth is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Греческий йогурт с фруктами — отличный выбор для начала дня. Натуральный греческий йогурт обладает более высоким содержанием белка по сравнению с обычным йогуртом. Лучше всего смешать его с натуральными ягодами и фруктами для идеального завтрака или перекуса.

Домашний батончик — если вы любите сладкие перекусы, попробуйте приготовить их самостоятельно, чтобы быть уверенными, что ваш организм получает только полезные ингредиенты. Вам потребуется груша, банан, лимонный сок, сухофрукты, сахар и овсяные хлопья. Просто смешайте фрукты в блендере с соком лимона, добавьте сухофрукты, а затем сочетайте с обжаренными хлопьями, сахаром и запекайте в духовке.

Сельдерей с сыром — сельдерей стоит добавить в рацион каждого, кто следит за своим весом. Однако, будьте осторожны, если у вас есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Добавьте сливочный плавленый сыр для приятного вкуса, если сельдерей кажется слишком острым.

Йогурт с чиа — это популярный десерт, который легко приготовить дома. Домашний йогурт с чиа не навредит вашей фигуре, утверждает наш диетолог. Просто смешайте натуральный йогурт с семенами чиа, нарезанным бананом, изюмом и орехами по вкусу. Вы можете подержать йогурт в холодильнике перед употреблением, чтобы он стал еще вкуснее.

СЕКРЕТ ПОХУДЕНИЯ ОТ МАШИ СОКОЛОВОЙ / СЕМЕНА ЧИА
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Полученное Еленой Степаненко наследство в Сочи риэлторы оценили в 73 миллиона рублей

Экс-супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко стало богаче на 73 миллиона рублей.

Наследство, которое Елена Степаненко получила от подруги, оценивается в 73 миллиона рублей
Оргкомитет Игр дружбы не получал отказ от участия атлетов из Бразилии и КНР
Алексей Сорокин заявил, что в оргкомитет Игр дружбы не поступала информация об отказе от участия атлетов из Бразилии и КНР
Кошачьи поцелуи: что означает, когда ваш пушистый друг начинает вылизывать ваше лицо
Главная археологическая сенсация: открытие черепа, подтверждающего древнее происхождение Homo sapiens
Запад никогда не сможет удовлетворить растущую жадность Владимира Зеленского Дмитрий Плотников Иран может сорвать план США и Израиля по своему уничтожению Любовь Степушова TravelMedia: курорты Чёрного моря ждёт суперсезон летом-2024 Олег Володин
Кошки-тихони: 3 породы, которые гарантированно не повредят ваше имущество
Рассказываем о кинзе и кориандре, чтобы вы знали отличия
Топ-4 самых дорогих кошек в мире, цены зашкаливают
Топ-4 самых дорогих кошек в мире, цены зашкаливают
Последние материалы
Спортивный инструктор объяснил, как тренироваться людям с ожирением
Данила Козловский отреагировал на отсутствие своего имени в титрах "Летучего корабля"
Волочкова перечислила таланты и достижения дочери Ариадны
Грузинское "гастрономическое межсезонье" удивило туристов
США ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля из РФ
Диета Хашимото позволяет снизить воспаление щитовидной железы
Что делать когда опадает завязь у плодовых деревьев?
Назван способ формирования жемчуга в раковине моллюска
Нурланбек Шакиев хочет добиться блокировки мультфильмов на русском и английском языках
Эксперты посчитали, что полная отмена льготной ипотеки в России маловероятна
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников