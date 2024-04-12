Как вы наносите вред своим волосам: воздействие кератина, использование резинок, неправильная сушка и прочие ошибки

Секреты здоровых волос: разрушительные привычки, опасные мифы и правильный уход

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Вам может казаться, что вы вкладываете массу времени, энергии и финансов в то, чтобы ваши волосы выглядели великолепно, но желаемых результатов так и не достигли. Парикмахеры и трихологи указывают, что порой здоровью ваших волос могут мешать незаметные привычки или хитрости маркетинга.

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Кератиновое выпрямление, вроде бы, обещает увлажнение и восстановление волос, помогая им приобрести здоровый и блестящий вид. Но многие парикмахеры считают, что это скорее маркетинговый трюк, который в долгосрочной перспективе может нанести вред состоянию ваших волос. Научные исследования свидетельствуют о том, что молекулы кератина не проникают внутрь волоса во время процедуры, а просто остаются на его поверхности. Это достигается с помощью не всегда безопасных химических соединений, таких как формальдегид и глиоксиловая кислота, которые могут ослабить волосы и сделать их ломкими.

Грязь и жир могут оставаться на вашей расческе после использования. Если вы не очищаете ее регулярно, ваша прическа может выглядеть не так свежо, а ваши волосы будут быстрее становиться грязными. Важно чистить расческу после каждого использования и регулярно промывать ее водным раствором с содой, чтобы избежать этой проблемы.

Использование слишком тугих или силиконовых резинок может быть вредным для ваших волос. Они могут ломать волосы и даже вырывать их при снятии. Лучше использовать гладкие резинки из шелка или атласа, чтобы избежать повреждений.

Сушка волос феном имеет свои плюсы, но высокая температура и направленный поток воздуха могут повредить ваши волосы. Поэтому важно использовать средства для термозащиты, чтобы предотвратить повреждения и сохранить здоровье ваших волос.

Специалисты рекомендуют заплетать длинные волосы в слабую косу перед сном, чтобы избежать их запутывания и ломкости. Избегайте постоянного кручения волос в руках, так как это может привести к их повреждению и ухудшению внешнего вида.

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