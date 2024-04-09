Спасение для ломких ногтей: экспертные советы для здоровых и крепких ногтей

Как поддержать здоровье ломких ногтей без полноценного лечения, даже в недостаточных условиях? Виталина Григорьева, специалист в области нейл-мастерства, предоставляет несколько ценных советов:
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Сокращение длины: короткие ногти меньше подвержены ломкости. Поэтому в период лечения важно поддерживать их максимально короткими, используя для этого щипчики, а не обламывая руками.
Применение отвердителей: специальные отвердители для ногтей способствуют их укреплению, особенно при короткой длине. Рекомендуется наносить отвердитель на сухие, отполированные ногти, избегая влажных поверхностей.
Использование базового лака: даже в период восстановления ногтей важно наносить прозрачное базовое покрытие. Этот слой не только защищает пластину ногтя от дополнительных повреждений, но и продлевает "жизнь" цветного лака, если он используется, а также укрепляет ногтевую пластину.
Правильное пиление: важно понимать, что неправильное пиление ногтей может усугубить их состояние. Рекомендуется пилить ногти в одном направлении, избегая двойного направления пиления, чтобы предотвратить расслоение.
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