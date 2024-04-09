Глубокое очищение кожи головы: самодельный шампунь с пищевой содой

Приготовьте домашний шампунь с использованием пищевой соды для эффективной очистки кожи головы

1:40 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если ваш обычный шампунь не достаточно эффективно очищает кожу головы, возможно, пришло время попробовать шампунь-скраб с пищевой содой. Хотя в магазинах можно найти различные варианты, многие поклонники натуральных средств утверждают, что самодельный шампунь с пищевой содой обеспечивает глубокое очищение кожи головы и волос без использования поверхностно-активных веществ и сульфатов, присущих традиционным средствам.

Фото: Wikipedia by Kim Newberg is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Прежде чем использовать шампунь с пищевой содой, важно знать несколько вещей. Пищевая сода имеет высокий уровень pH, что делает ее щелочной. При слишком частом использовании таких щелочных продуктов может нарушиться естественный pH кожи головы, делая волосы сухими и хрупкими. Также следует учитывать, что некоторые люди могут быть чувствительны к пищевой соде, поэтому перед использованием необходимо провести тест на чувствительность.

Рецепт самодельного шампуня включает в себя пищевую соду и теплую воду. Смесь следует использовать непосредственно перед применением, поскольку шампунь лучше всего работает в свежесмешанном виде. Применяйте его, начиная с кожи головы и заканчивая кончиками волос, массируя кожу, но будьте осторожны, чтобы не вызвать раздражение. После нанесения смеси рекомендуется оставить ее на 1-3 минуты, а затем смыть теплой водой.

Для того чтобы завершить процесс ухода за волосами, можно использовать яблочный уксус или воду с лимонным соком для ополаскивания. Это поможет сгладить волосы, придать им блеск и восстановить баланс pH кожи головы после использования пищевой соды.

Домашний ШАМПУНЬ из пищевой соды для РОСТА и БЛЕСКА ВОЛОС