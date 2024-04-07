Мужская красота: путеводитель по уходу за кожей

Вероятно, остаются те, кто считает, что уход за собой — это не мужское дело, однако в ближайшем будущем мода на заботу о себе среди мужчин станет все более популярной.
Эксперты утверждают, что это не только дело внешнего вида, но и забота о здоровье кожи. Косметолог Ирина Головина обращает внимание на важность ухода за кожей лица каждый день, даже для тех, кто привык уделять этому мало внимания. Умывание, отшелушивание, применение тоника, сыворотки и увлажняющего крема — это основные шаги, которые помогут сохранить кожу здоровой и ухоженной. Она рекомендует выбирать средства в зависимости от типа кожи и проблем, с которыми сталкивается каждый конкретный человек.
Важно также помнить о защите от солнца, чтобы предотвратить преждевременное старение кожи.
Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.