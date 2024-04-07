Мужская красота: путеводитель по уходу за кожей

Пять советов по ежедневной бьюти-рутине для мужчин от косметолога

0:50 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Вероятно, остаются те, кто считает, что уход за собой — это не мужское дело, однако в ближайшем будущем мода на заботу о себе среди мужчин станет все более популярной.

Фото: Wikipedia by Vosicos635 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Эксперты утверждают, что это не только дело внешнего вида, но и забота о здоровье кожи. Косметолог Ирина Головина обращает внимание на важность ухода за кожей лица каждый день, даже для тех, кто привык уделять этому мало внимания. Умывание, отшелушивание, применение тоника, сыворотки и увлажняющего крема — это основные шаги, которые помогут сохранить кожу здоровой и ухоженной. Она рекомендует выбирать средства в зависимости от типа кожи и проблем, с которыми сталкивается каждый конкретный человек.

Важно также помнить о защите от солнца, чтобы предотвратить преждевременное старение кожи.

с чего начать уход за кожей - если ты не знаешь с чего начать.