Сыворотки являются неотъемлемой частью регулярного ухода за кожей и имеют разнообразные применения

Сыворотки: почему они необходимы в уходе и какими бывают

1:04 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Сыворотки являются ключевым компонентом ежедневного ухода за кожей, решая ряд задач и предлагая множество преимуществ. Они отличаются высокой концентрацией активных ингредиентов, которые быстро впитываются и напрямую воздействуют на кожу, способствуя ее восстановлению, регенерации и улучшению общего состояния.

Фото: openverse.org by AGRONAUTI is licensed under CC BY-SA 2.0.

Сыворотки рекомендуются как основное средство в борьбе с признаками старения кожи, так как они способны активировать естественные механизмы кожи, которые с возрастом замедляются. Важно учитывать индивидуальные потребности кожи при выборе сыворотки, так как их эффективность зависит от соответствия состава конкретным нуждам кожи. Популярные активные ингредиенты в сыворотках включают кислоты, антиоксиданты, витамины, пептиды и ретинол. Правильное применение сывороток включает их нанесение на очищенную кожу перед использованием крема, чтобы максимизировать их эффект.

Однако перед использованием новой сыворотки рекомендуется провести тест на чувствительность кожи, чтобы избежать возможных раздражений.

Сыворотки: как выбрать?