Забытые уголки: три части тела, которым нужно уделять внимание во время душа

Уход за кожей в душе: важные места, о которых легко забыть

1:12 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Отправляясь в душ, мы часто сосредотачиваемся на основных частях тела, забывая о тех, которые также нуждаются в особом внимании. Исследование realsimple.com выявило несколько участков, которые часто остаются недооцененными при ежедневной гигиене.

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За ушами

Складки кожи, такие как те, что находятся за ушами, могут стать местом для скопления масел и клеток кожи, выделяемых естественным образом, а также поверхностной грязи. Это может вызвать раздражение кожи, поэтому важно регулярно очищать эту область.

Между пальцами ног

Хотя большая часть воды и мыла достигают ступней, промежутки между пальцами недостаточно очищаются. Поэтому следует обратить особое внимание на эту область при принятии душа.

Внутри пупка

Пупок является местом с множеством складок кожи, где могут накапливаться омертвевшие клетки эпидермиса, пот и другие микроорганизмы. Это может привести к неприятному запаху и даже к инфекциям, поэтому регулярная гигиена этой области необходима.

Помните об этих участках при принятии душа, чтобы поддерживать свое общее благополучие и комфорт каждый день.

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