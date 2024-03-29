Забытые уголки: три части тела, которым нужно уделять внимание во время душа

Отправляясь в душ, мы часто сосредотачиваемся на основных частях тела, забывая о тех, которые также нуждаются в особом внимании. Исследование realsimple.com выявило несколько участков, которые часто остаются недооцененными при ежедневной гигиене.
Складки кожи, такие как те, что находятся за ушами, могут стать местом для скопления масел и клеток кожи, выделяемых естественным образом, а также поверхностной грязи. Это может вызвать раздражение кожи, поэтому важно регулярно очищать эту область.
Хотя большая часть воды и мыла достигают ступней, промежутки между пальцами недостаточно очищаются. Поэтому следует обратить особое внимание на эту область при принятии душа.
Пупок является местом с множеством складок кожи, где могут накапливаться омертвевшие клетки эпидермиса, пот и другие микроорганизмы. Это может привести к неприятному запаху и даже к инфекциям, поэтому регулярная гигиена этой области необходима.
Помните об этих участках при принятии душа, чтобы поддерживать свое общее благополучие и комфорт каждый день.
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