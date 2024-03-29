Преимущества и недостатки процедуры ламинирования бровей

Ламинирование бровей: плюсы и минусы

1:23 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ламинирование бровей — это современная косметологическая процедура, пользующаяся все большей популярностью. Она способствует приданию бровям более ухоженного вида и подходит тем, у кого непослушные короткие и тонкие волоски в этой области лица.

Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Суть процедуры заключается в химической завивке, которая изменяет направление волосков, делая их более подвижными и гибкими. Ламинирование достигается разрушением белковых связей внутри волосяного стержня за счет применения специальных растворов с тиогликолиевой кислотой.

Процедура включает в себя несколько этапов, включая моделирование формы бровей, проведение лечебного ламинирования и окрашивание. Все действия направлены на улучшение состояния и внешнего вида бровей.

Ламинирование бровей следует делать по желанию и при наличии определенных проблем, таких как слабый рост волосков или асимметрия бровей. Процедура не рекомендуется при беременности, аллергии на компоненты средств или раздражении в области глаз.

Преимущества ламинирования включают улучшение внешнего вида бровей, укрепление волосков, отсутствие болезненных ощущений и необходимости проходить реабилитацию. Тем не менее, у процедуры есть и недостатки, такие как невозможность изменения формы и длины бровей, необходимость в периодической коррекции и недолговечность эффекта.

Сделала новые брови | Ламинирование бровей за и против