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Преимущества и недостатки процедуры ламинирования бровей

Ламинирование бровей: плюсы и минусы

1:23
Моя семья » Красота и стиль

Ламинирование бровей — это современная косметологическая процедура, пользующаяся все большей популярностью. Она способствует приданию бровям более ухоженного вида и подходит тем, у кого непослушные короткие и тонкие волоски в этой области лица.

Ламинирование бровей: плюсы и минусы
Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Суть процедуры заключается в химической завивке, которая изменяет направление волосков, делая их более подвижными и гибкими. Ламинирование достигается разрушением белковых связей внутри волосяного стержня за счет применения специальных растворов с тиогликолиевой кислотой.

Процедура включает в себя несколько этапов, включая моделирование формы бровей, проведение лечебного ламинирования и окрашивание. Все действия направлены на улучшение состояния и внешнего вида бровей.

Ламинирование бровей следует делать по желанию и при наличии определенных проблем, таких как слабый рост волосков или асимметрия бровей. Процедура не рекомендуется при беременности, аллергии на компоненты средств или раздражении в области глаз.

Преимущества ламинирования включают улучшение внешнего вида бровей, укрепление волосков, отсутствие болезненных ощущений и необходимости проходить реабилитацию. Тем не менее, у процедуры есть и недостатки, такие как невозможность изменения формы и длины бровей, необходимость в периодической коррекции и недолговечность эффекта.

Сделала новые брови | Ламинирование бровей за и против
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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