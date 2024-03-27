Почему не удается сбросить вес, даже при значительном ограничении калорий и длительном голодании?

Калорий меньше, а вес больше: почему не удается похудеть при сильном дефиците калорий и голодании

Почему, когда вы сокращаете количество пищи до минимума, вес не только не уменьшается, но и увеличивается? Это происходит из-за того, что организм входит в аварийный режим.

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У каждого человека есть суточная норма калорий, которая зависит от множества факторов. Важно при похудении не уходить в дефицит калорий на более чем 20%, так как постоянное голодание замедляет процесс жиросжигания. Начиная с пятого дня сильного дефицита, организм переходит в "аварийный" режим, запасая все поступающие в него пищевые ресурсы из-за нехватки энергии для базовых функций. Это приводит к замедлению обмена веществ в 4-8 раз, что в свою очередь вызывает усталость, плохую концентрацию, медленные движения и увеличение веса.

Чтобы избежать такого состояния, важно не впадать в крайности и создавать антикатаболическую среду, позволяющую сохранить мышечную массу. Это достигается за счет употребления достаточного количества аминокислот, содержащихся в таких продуктах, как творог, фасоль, соя, икра и чечевица.

Самый безопасный способ снизить вес — уменьшить калорийность рациона на не более чем 20% и придерживаться такого режима не более 10 месяцев. Это обеспечит плавное и стабильное похудение с долгосрочными результатами. В случае стремления к быстрым изменениям через длительное голодание, вес вернется с "приятельским" бонусом.

Не можете похудеть даже на голодании🤷‍♀️? Вот почему лишний вес не уходит...