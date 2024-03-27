Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как быстро очистить панель приборов от загрязнений: хитрость опытных автомобилистов
Посадите в саду снежноягодник
Отцы в декрете: популярные российские актёры, которые сделали паузу в карьере
Футболист Булыкин считает, что Артём Дзюба может оставить спорт ради шоу-бизнеса
5 простых способов сэкономить на оплате услуг ЖКХ
Открыта неожиданная ценность плавленых сырков
Nature: интенсивные физнагрузки стимулируют выработку молекул сытости
"Выберу.ру": каждому восьмому россиянину поступило предложение о фейковых сборах жертвам теракта в "Крокусе"
Автоэксперт Мершиев рассказал, что обязательно нужно сделать с машиной весной
Почему не удается сбросить вес, даже при значительном ограничении калорий и длительном голодании?

Калорий меньше, а вес больше: почему не удается похудеть при сильном дефиците калорий и голодании

Моя семья » Красота и стиль

Почему, когда вы сокращаете количество пищи до минимума, вес не только не уменьшается, но и увеличивается? Это происходит из-за того, что организм входит в аварийный режим.

Калорий меньше, а вес больше: почему не удается похудеть при сильном дефиците калорий и голодании
Фото: openverse.org by avlxyz is licensed under CC BY-SA 2.0.

У каждого человека есть суточная норма калорий, которая зависит от множества факторов. Важно при похудении не уходить в дефицит калорий на более чем 20%, так как постоянное голодание замедляет процесс жиросжигания. Начиная с пятого дня сильного дефицита, организм переходит в "аварийный" режим, запасая все поступающие в него пищевые ресурсы из-за нехватки энергии для базовых функций. Это приводит к замедлению обмена веществ в 4-8 раз, что в свою очередь вызывает усталость, плохую концентрацию, медленные движения и увеличение веса.

Чтобы избежать такого состояния, важно не впадать в крайности и создавать антикатаболическую среду, позволяющую сохранить мышечную массу. Это достигается за счет употребления достаточного количества аминокислот, содержащихся в таких продуктах, как творог, фасоль, соя, икра и чечевица.

Самый безопасный способ снизить вес — уменьшить калорийность рациона на не более чем 20% и придерживаться такого режима не более 10 месяцев. Это обеспечит плавное и стабильное похудение с долгосрочными результатами. В случае стремления к быстрым изменениям через длительное голодание, вес вернется с "приятельским" бонусом.

Не можете похудеть даже на голодании🤷‍♀️? Вот почему лишний вес не уходит...
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Дворцы, тонны валюты и премиальные авто. ФСБ провела обыски у представителя минэкономразвития в Ставропольском крае

ФСБ обнаружила 4 млн иностранной валюты и шесть премиальных авто у обвиняемого в рейдерстве директора минэкономразвития.

При обыске у представителя минэкономразвития в Ставропольском крае нашли миллионы валюты и люксовые авто
В Китае удивились решению России, которое затрагивает проект по поставкам газа
Sohu: в Китае удивлены нестандартным подходом России к вопросу "Силы Сибири — 2"
На благотворительный концерт группы "Пикник" в Санкт-Петербурге раскупили все билеты
Приготовьтесь к царскому урожаю картошки: вот что положите в лунки при посадке
Глава МИД Украины Кулеба хамит своим кураторам от бессилия Дмитрий Плотников Американцы выразили уверенность, что мост в Балтиморе взорвали Любовь Степушова Расстрелять нельзя помиловать: какой была последняя смертная казнь в России и кто будет следующий? Петр Ермилин
Нужно ли стирать новую одежду перед использованием: мифы и рекомендации
Огородные хитрости: чем подкормить рассаду помидоров после пикировки
Григорий Лепс поддержал возможную свадьбу Киркорова и Бузовой
Григорий Лепс поддержал возможную свадьбу Киркорова и Бузовой
Последние материалы
Топ-5 самых маленьких пород, которые завоевали сердца собаководов
Турция доигралась в поддержке терроризма. Россия не простит ей теракт в "Крокусе"
Рецепт приготовления сэндвича с салатом из цветной капусты
Что делать, чтобы начать худеть: помогут ли занятия бегом?
Нейробиологи нашли новый путь лечения алкоголизма у людей, переживших травмы
Россиянин сходил к британцу-нудисту и описал ситуацию фразой «заставляет вздрогнуться»
За последние пять лет продажи антидепрессантов в РФ достигли исторического максимума
После теракта в "Крокусе" мигрантам по всей России будет запрещено работать в такси
Владимир Вдовиченков из "Бригады" заявил, что никогда не видел собственного внука
Как экономить на общественном транспорте?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников