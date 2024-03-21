Что представляет собой дермапланинг и как это случилось, что процедура "бритья лица" стала востребованной в косметологии?

Что такое дермапланинг и как получилось, что "бритье лица" стало популярной косметологической процедурой

1:50 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Популярная процедура, любимая такими известными личностями, как ангел Victoria's Secret Жозефин Скривер, а также западными блогерами и визажистами, дермапланинг, которая напоминает бритье лица, вызывает интерес и шок в бьюти-индустрии. Инновационный подход к удалению омертвевших клеток кожи, дермапланинг, обеспечивает коже толчок к обновлению и насыщение питательными веществами. Процедура, впервые популяризированная корейскими девушками в 2010 году, является смесью эксфолиации кожи и удаления пушкового волоса. Дермапланинг безболезнен и подходит для всех типов кожи, включая загорелую. В отличие от других методов, процедура не требует реабилитации и обеспечивает мгновенный эффект.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Специалисты компании New Way в клинике эстетической медицины предлагают эту процедуру с использованием стерильных и одноразовых лезвий, гарантируя безопасность и минимизируя риск инфекции. Дермапланинг подходит для клиентов с различными типами кожи и мало имеет противопоказаний, за исключением определенных заболеваний и состояний кожи. Процедура делает кожу чистой, сияющей и гладкой, а также повышает эффективность других косметологических процедур. Рекомендуется проводить дермапланинг раз в четыре недели, чтобы имитировать естественный клеточный оборот кожи. Подготовка к процедуре не требует особых мер, но стоит воздержаться от некоторых процедур за несколько дней до визита.

Дермапланинг сочетается с другими процедурами, такими как химический пилинг, безинъекционная биоревитализация и аппаратные методики глубокого очищения кожи. Однако есть определенные противопоказания, такие как прием Роаккутана, определенные состояния кожи и активный герпес.

Что такое Dermaplaning?