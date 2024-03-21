Пять превосходных маркеров для достижения плотности и естественного вида бровей

Те, кто хоть раз пробовал маркер для бровей, уже не захотят возвращаться к карандашам или теням — ни одно другое средство не сможет так же естественно сымитировать волоски, как маркер.
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Однако не все маркеры создают радость с первого взгляда. Перед тем как найти идеальный маркер, который идеально подходит по толщине, не уходит в рыжий и не высыхает, может потребоваться много времени. Поэтому мы упростили задачу, собрав всех наших фаворитов в одной подборке.
VIVIENNE SABO Маркер для бровей Marqueur Superb, 03: светло-коричневый холодный оттенок (03) идеально подходит для тех, кто предпочитает оливковые оттенки без рыжего оттенка. Маркер рисует очень естественно благодаря акварельной текстуре, а длинный аппликатор с узким кончиком удобен для заштриховки пустот.
ARIVE MAKEUP Подводка для бровей: представленная в шести оттенках, подходящих для блондинок и брюнеток. Короткий аппликатор легко прорисовывает мелкие волоски и обеспечивает контроль над количеством штрихов.
DARLING Тинт-лайнер для бровей Nice Gesture, 03*: удобный аппликатор в форме трезубца и разнообразие холодных оттенков делают этот маркер идеальным выбором как для новичков, так и для опытных пользователей.
INFLUENCE BEAUTY Маркер для бровей Brow Robot, 02: этот маркер создает волоски, неотличимые от натуральных, делая брови более густыми и объемными. Универсальный оттенок подходит для блондинок и брюнеток.
Shik Маркер для бровей: ещё один универсальный оттенок, подходящий для блондинок и брюнеток. Легко прорисовывает волоски, сохраняя цвет на протяжении всего дня.
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