Какой пилинг для лица выбрать: рекомендации

Пилинги для лица: какой лучше выбрать

2:09 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Выбор процедуры пилинга для лица является важным, учитывая множество факторов, включая историю использования средств, тип кожи и желаемые результаты. Сведения, дошедшие до наших дней, свидетельствуют о существовании процедур омоложения кожи с использованием кислотосодержащих фруктов и ягод, а также натуральных кисломолочных средств. В документах упоминается, что в такие смеси часто добавлялись мелкодробленые косточки абрикосов, ореховая шелуха и даже обычный песок, что в современном языке называется пилингом.

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Развитие химии, фармакологии и дерматологии во второй половине девятнадцатого века принесло новые методы омоложения кожи. Первым врачом, который применил пилинг, стал немецкий дерматолог Пауль Унна, используя салициловую и ТСА кислоты, резорцин и фенол. Процедура оказывалась для лечения и профилактики многих кожных заболеваний. Название "пилинг" происходит от английского глагола "to peel" — очищать, отслаиваться, слезать. Из-за жесткого состава пилинг считался рискованным из-за возможных серьезных осложнений на лице.

В двадцатом веке были разработаны более мягкие методы пилинга, включая использование ретинола и АНА-кислот. Пилинг стал популярной и безопасной процедурой, позволяющей достигнуть различных целей, таких как борьба с угрями, морщинами и фотостарением.

Современные методы пилинга варьируются по глубине воздействия и используют разные методы, такие как механический, химический, ультразвуковой и лазерный пилинг. Эти методы могут быть поверхностными, срединными или глубокими, в зависимости от глубины проникновения.

Домашние пилинги для лица могут быть эффективными и безопасными, если они проводятся правильно. Различные продукты, такие как фрукты, кисломолочные продукты и мед, могут использоваться для создания домашних пилингов. Однако важно помнить о возможных ограничениях и консультироваться с дерматологом, особенно если кожа имеет серьезные проблемы или заболевания.

Какой пилинг выбрать и для какой кожи в домашних условиях?